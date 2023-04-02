Виселення УПЦ МП з Лаври: Медведєв згадав про апокаліпсис і погрожує Зеленському судом Божим
Ченці УПЦ МП повинні покинути Києво-Печерську лавру. Зрозуміло, що це не подобається Кремлю, зокрема експрезиденту Росії Дмітрію Медведєву.
Заступник голови ради безпеки Росії вкотре на своєму телеграм-каналі відзначився божевільною заявою, повідомляє 24 Канал. Він навіть почав цитувати біблію.
До теми "Прокльони, погрози, сутички": хронологія виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври
Медведєв лякає Зеленського судом Божим
Колишній президент Росії заявив, що, дивлячись на те, що коять український лідер та уряд щодо Києво-Печерської лаври, він особливо гостро зрозумів їхню "оскаженілість". Путінський посіпака почав лаятися, виправдовуючись, що не може підібрати інших визначень. Очевидно, що Кремлю не подобається виселення московських попів з української святині.
Упевнений, вони постануть не тільки перед судом людським, але насамперед перед Його судом. І отримають за все скоєне,
– марить Медведєв.
Після прокльонів та лайки він чомусь почав цитувати біблію.
"Бо сказано: "І схопили звіра і з ним лжепророка, що творив чудеса перед ним, якими він спокусив тих, хто прийняв зображення звіра, і тих, хто поклоняється його зображенню, – і кинули їх обох живих в озеро вогняне, що горить сіркою" (Апокаліпсис 19:20)", – підсумував заступник голови ради безпеки Росії.
Варто прочитати Скарги на "алергію" не допомогли: як Паші "Мерседесу" одягали електронний браслет
Що відбувається у Києво-Печерській лаврі
- Священники УПЦ МП ще 29 березня повинні були залишити територію Києво-Печерської лаври. Проте вони досі там залишаються, і навіть 2 квітня митрополит УПЦ МП Онуфрій провів у Лаврі недільну службу.
- Напередодні Паші "Мерседесу" Шевченківський суд обрав запобіжний захід – 60 днів під домашнім арештом.
- Ввечері 1 квітня до Києво-Печерської лаври вкотре прийшли декілька сотень людей з українськими прапорами та плакатами, на яких були написи, що засуджують діяльність УПЦ МП.
- Водночас монахи московської церкви провели біля входу до Києво-Печерської лаври молебень, до якого залучили приблизно 150 осіб. Вони намагалися перекричати активістів.