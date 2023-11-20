КПП не працюють, все заміновано: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні із Білоруссю

Білорусь підіграє Росії у її злочинній війні проти України. Зокрема, країна створювала загрозу наступу зі своєї території у прикордонних областях нашої держави, однак зараз там працюють прикордонники.

Українські прикордонники посилюють кордон з Білоруссю. У цьому полягає щоденна робота зелених беретів.

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Все заміновано

У Держприкордонслужбі зазначають, що загроза повторного вторгнення з території Білорусі наразі низька, однак бути готовими до будь-яких сценаріїв – обов’язок прикордонників.

Вони постійно працюють над укріпленням та облаштуванням додаткових позицій.

Пункти пропуску з Білоруссю наразі також не працюють – все заміновано,

– мовиться в повідомленні.

Прикордонники щодня працюють задля забезпечення безпеки кордону.

Ситуація на кордоні з Білоруссю