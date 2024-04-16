Польські фермери припинили блокувати рух перед одним із КПП: яка ситуація там
Джерело:Держприкордонслужба
Польські аграрії припинили блокаду на одному з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Оформлення та проїзд вантажних транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.
Йдеться про припинення блокади пункту пропуску "Догобичув – Угринів". Про це повідомили у Держприкордонслужбі та зазначили, що проїзд тепер вільний в обох напрямках.
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Аграрії відновили проїзд для вантажних транспортних засобів
Вдень, 16 квітня, польські страйкарі завершили блокування руху перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів". Рух вантажівок відбувається в обох напрямках.
Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску "Долгобичув – Угринів". Оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі,
– йдеться у повідомленні ДПСУ.
За даними Держприкордонслужби, станом на зараз на виїзд з України перед цим пунктом пропуску очікують 100 ваговозів. Зокрема, ще 30 вантажівок, повна маса яких сягає до 7,5 тонн, очікують на оформлення на території суміжної держави.
У ДПСУ попросили водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень. Зауважимо, що на сьогодні заблокованими поки залишаються два напрямки – "Дорогуськ – Ягодин" та "Гребенне – Рава-Руська".
Яка наразі ситуація на кордоні з Польщею: останні новини
- 28 березня, у Варшаві провели черговий раунд українсько-польських міжурядових консультацій. Опісля, на засіданні Кабміну, прем'єр анонсував повне розблокування кордону. Денис Шмигаль заявив, що діалог є.
- Зокрема, раніше повідомлялося, що польські фермери тимчасово припиняли блокування КПП "Угринів". Як зазначав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, ймовірно, блокування не буде у період Великодніх свят.
- Вже незабаром українські прикордонники отримали від колег із Польщі інформацію про відновлення блокування цього КПП для вантажівок. Пропуск легкових транспортних засобів та автобусів в обох напрямках здійснювався встановленим порядком.
- Станом на 10 квітня здійснювалося блокування польськими фермерами руху вантажівок на 3 пунктах пропуску на кордоні. Черга в бік України сукупно там налічувала близько 450 вантажівок.
- На пунктах пропуску "Дорогуськ – Ягодин", "Гребенне – Рава-Руська", "Долгобичув – Угринів" вони або ускладнювали рух, або повністю не пропускали вантажні транспортні засоби.
- Тоді нульові показники перетинання кордону для вантажівок, які прямують з України в Польщу, були на пунктах пропуску "Дорогуськ – Ягодин" та "Гребенне – Рава-Руська". Невелику кількість пропускали у напрямку "Долгобичув – Угринів".