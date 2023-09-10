Невідомі у білоруській формі та балаклавах напали на польських прикордонників
Джерело:Straż Graniczna
На польсько-білоруському кордоні трапилась провокація. Невідомі люди в білоруській формі напали на польських прикордонників.
Ніхто з польських прикордонників не постраждав. У прикордонній службі розповіли, що трапилось.
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Що трапилось на білорусько-польському кордоні: подробиці інциденту
Інцидент трапився ввечері близько 21:00 за польським часом. Неподалік населеного пункту Дубичі-Церківні (польське село біля Бреста) 7 людей у білоруській формі та балаклавах почали стріляти з рогаток у польських прикордонників та зліпити їх спеціальними ліхтариками.
Невідомі особи робили це з території Білорусі,
– зазначила польська прикордонна служба.
За інформацією відомства, на місце події одразу було відправили спецмашину. Ніхто з польських прикордонників під час нападу не постраждав.
Зазначимо, що це трапилось на фоні повідомлень про те, що режим Лукашенка нібито хоче перезапустити операцію "Прібой" щодо провокацій на кордоні з Польщею, яку планувати втілити ще в 2021 році.
Польща готується до провокацій з боку білоруського кордону
- 1 серпня 2 білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі. Одразу після цього Білорусь взялася проводити військові навчання біля Сувальского коридору, який вважається одним із найвразливіших пунктів у обороні НАТО.
- У відповідь на це Польща заявила, що готується дати рішучу відповідь на будь-які провокації з боку білоруського кордону. Поляки одразу перекинули ближче до кордону свою армійську авіацію та дозволили їй стріляти на ураження.
- Згодом керівництво Польщі прийняло рішення додатково посилити кордон, залучивши 10 тисяч військових. Крім цього, для унеможливлення провокацій влада розглядає варіант із повним закриттям кордону.