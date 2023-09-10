Невідомі у білоруській формі та балаклавах напали на польських прикордонників

На польсько-білоруському кордоні трапилась провокація. Невідомі люди в білоруській формі напали на польських прикордонників.

Ніхто з польських прикордонників не постраждав. У прикордонній службі розповіли, що трапилось.

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Що трапилось на білорусько-польському кордоні: подробиці інциденту

Інцидент трапився ввечері близько 21:00 за польським часом. Неподалік населеного пункту Дубичі-Церківні (польське село біля Бреста) 7 людей у білоруській формі та балаклавах почали стріляти з рогаток у польських прикордонників та зліпити їх спеціальними ліхтариками.

Невідомі особи робили це з території Білорусі,

– зазначила польська прикордонна служба.

За інформацією відомства, на місце події одразу було відправили спецмашину. Ніхто з польських прикордонників під час нападу не постраждав.

Зазначимо, що це трапилось на фоні повідомлень про те, що режим Лукашенка нібито хоче перезапустити операцію "Прібой" щодо провокацій на кордоні з Польщею, яку планувати втілити ще в 2021 році.

Польща готується до провокацій з боку білоруського кордону