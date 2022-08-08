Окупанти нарощують систему ППО на Волинському та Поліському напрямках
Джерело:Генштаб ЗСУ
Суттєвих змін у діях противника на Волинському та Поліському напрямках немає. Проте ворог продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони у прикордонних з Україною областях білорусі.
Про ситуацію на фронті у 166 день війни розповіли у Генштабі ЗСУ. Там оприлюднили інформацію актуальну на ранок 8 серпня.
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Положення противника – без суттєвих змін
Українські військові кажуть, що ситуація на Півночі України – без суттєвих змін. Позиції та активність сил окупантів за останню добу суттєво не змінилась. Разом з тим, у прикордонні з Україною – на території білорусі ворожі війська продовжують нарощувати засоби ППО.
На Сіверському напрямку утримують окремі підрозділи військ росії
На Сіверському напрямку – у прикордонних з Україною районах росії утримують окремі підрозділи військ західного військового округу. Мовиться про брянську та курську області.Зверніть увагу! Зазначимо, що Генштаб ЗСУ звертав увагу на нарощення сил і засобів ППО у білорусі і напередодні – 7 серпня.
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Ситуація у білорусі: останні новини
- Колишній співробітник СБУ Іван Ступак повідомив, що росія продовжує перекидати в білорусь засоби ППО, техніку та озброєння. Наразі держава-агресорка використовує білоруську територію як базу для відновлення.
- Радник голови МВС Ростислав Смірнов зауважив, що білоруські війська продовжують військові навчання біля українського кордону, проте зараз загроза наступу – невелика.
- росіяни намагаються перекидати ДРГ з території білорусі, проте їх успішно знищують українські військові.
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