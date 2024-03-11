У ВМС сказали, чи можуть росіяни ефективно захистити Кримський міст

Знищення військових кораблів Росії впливає на захист Кримського мосту. Хоча окупанти дуже щільно охороняють цю незаконну забудову. Це один з найбільш захищених об'єктів Росії, наскільки це можливо. Там присутні представники багатьох видів російських військ.

Тому Кримський міст – це складна ціль для України. Це 24 Каналу зауважив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Росія охороняє Кримський міст

Дмитро Плетенчук зазначив, що раніше щоранку можна було спостерігати мінімум два кораблі, один – з півночі, один – з півдня, які охороняли Кримський міст. Зараз немає суден з півдня. Водночас ворог намагається охороняти цю незаконну забудову.

Там є морська охорона, ФСБ, є інші спостережні пости, системи ППО, прикриття і так далі. Але на достатній відстані відповідно до статутів вони зараз там вже шосту добу не можуть виконувати ці обов'язки,

– пояснив він.

Загарбники щільно охороняють Кримський міст. Ворог долучив до цього росгвардію, ППО, прикордонників, морську охорону, Чорноморський флот і так далі. Тому це складна ціль для України.

Ворог перемістив кораблі

Речник Військово-морських сил ЗСУ розповів, що росіяни передислокували найбільш цінні активи до військово-морської бази у Новоросійську. Там вони розосереджують кораблі. Ці заходи покликані зменшити втрати. Також розосереджують між портами у Сочі, Туапсе. У такий спосіб загарбники намагаються приховати їх від України.

Але до цього вони все одно виконували завдання з охорони пунктів базування, водного району, контролю цивільного судноплавства. Тобто ці завдання нікуди не поділися. І звісно, вони все одно мають повернутися до їхнього виконання. Питання в тому, як вони це зроблять, щоб зберегти ці одиниці, що залишились,

– сказав Плетенчук.

В України є відповідний план, стратегія зі звільнення української акваторії. Зокрема, нещодавно нашій державі вдалось знищити російський корабель "Сергій Котов", який перебував в українських територіальних водах.

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