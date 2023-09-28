Увесь Крим під прицілом: окупантам ніде щось сховати на півострові

У тимчасово окупованому Криму не припиняють вибухати військові об'єкти ворога. Російські загарбники починають розуміти, що вони на півострові не затримаються.

Військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман сказав 24 Каналу, що окупантам ніде сховатися в Криму.

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"Атаки триватимуть, ми чи не щодня бачитимемо такі повідомлення. Нема точки в Криму, куди не можуть дістати наші безпілотники, крилаті ракети або диверсійні групи. Увесь півострів під нашим прицілом", – констатував Гетьман.

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За його словами, влучним ударам по ворожих об'єктах у Криму передували ретельно продумані кроки – знищення засобів зв'язку на "вишках Бойка", а потім зенітно-ракетної системи "Тріумф" біля Євпаторії.

Так у протиповітряній обороні росіян виникла щілина, яку ефективно використовують наші захисники. Гетьман наголосив, що швидко поновити протиповітряну оборону в Криму окупанти не в змозі.

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