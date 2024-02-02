Тиснуть у напрямку залізниці: у Нацгвардії розповіли, чи зайшли росіяни в Табаївку

Російські окупанти заявляли, що буцімто захопили Табаївку на Куп'янському напрямку. Однак насправді бої за цей населений пункт ще тривають.

Речник Національної гвардії України Руслан Музичук розповів 24 Каналу про ситуацію біля Табаївки. Оскільки бойові дії за цей населений пункт тривають досить довго, село вже повністю зруйноване.

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"Мета, з якою ворог пробує тиснути, зокрема, на цьому напрямку, – це вихід до залізничної станції Куп'янськ-Вузловий", – зазначив Музичук.

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях російські загарбники активно використовують залізницю для переміщення техніки, боєприпасів тощо. Саме тому вони прагнуть захопити додаткові гілки.

У чому складність боїв за Табаївку

Російські окупанти намагались відновити залізничне сполучення в Гранітному на Донеччині , але після двох прильотів ці плани накрились.

Населений пункт лежить у низинній болотистій місцевості, що значно ускладнює його оборону. Водночас решта позицій Сил оборони розміщені в трохи зручніших умовах.

Звісно, досить важко вести за нього бої, закріплюватись і утримувати. Це ворог відчуває,

– констатував Музичук.

Попри все, захисники міцно стоять на позиціях і відбивають усі ворожі атаки. Російські окупанти зазнають великих втрат.

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