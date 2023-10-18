Ворог може накопичувати сили: боєць ЗСУ пояснив складнощі Куп'янського напрямку

Протягом останніх місяців російські окупанти посилили свої дій на Куп'янському напрямку, оскільки мають певні завдання. Утім, досягнути результату не можуть завдяки роботі українських Сил оборони.

Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК Юрій Федоренко. Українські захисники відбивають удари ворога і продовжують утримувати позиції.

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Ситуація на Куп'янському напрямку

Ворог має завдання вийти на адміністративні межі Луганської області, а також поновити своє положення у Харківській області. Зокрема, уздовж річки Оскіл вийти на лівий берег Куп'янська.

"Відповідно упродовж 5 місяців противник посилив свої дії, але робота ЗСУ не дала змоги здійснити наміри. Окупанти несли втрати в техніці, живій силі, артилерії. На мою думку, у противника немає шансів отримати перевагу на Куп’янському напрямку", – відзначив військовий.

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Для своїх штурмів окупанти використовують все, що є на озброєнні: від кулеметів до систем РСЗВ. Також вони перекидають техніку та сили з менш пріоритетних напрямків, таким чином підсилюючи основні. Тому на передніх лініях та таких напрямках, як Куп'янський чи Лиманський не відчувається снарядного голоду у ворога.

"На деяких відтинках противник послабив ураження у зв'язку з недостачею кількості гармат. Але якщо казати про пріоритетні напрямки для противника: Мар’їнський, Куп'янський, Лиманський – цього не відчувається на передній лінії. Там противник стягує все, що може. Але і Сили оборони працюють злагоджено: виявляють і знищують (ворожу техніку – 24 Канал)", – додав Федоренко.

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