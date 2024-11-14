Показуємо на карті Куп'янськ, де ворог намагався закріпитись: чому важливе місто

Російські війська прорвалися у Куп'янськ Харківської області, але їм не вдалось закріпитися. Окупантів ліквідували, ситуація у місті контрольована.

24 Канал показує, де розташований Куп'янськ на карті, а також розповідає про ситуацію в місті.

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Де розташований Куп'янськ

Куп'янськ – місто Харківської області та районний центр Куп'янського району. Воно розташоване на річці Осколі (притоці Сіверського Дінця). Це другий найбільший залізничний вузол Харківської області (після Харкова), що розташований неподалік від кордону з росією: за 40 кілометрів.

Місто Куп'янськ на карті:

Важливо! З 27 лютого 2022 року Куп'янськ був окупований Росією. 10 вересня 2022 року Збройні Сили України звільнили місто.

Актуально про ситуацію в Куп'янську

За даними Куп'янської міської військової адміністрації, російському десанту, який 13 листопада прорвався на лівобережну частину Куп'янська, закріпитися не вдалося.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко повідомив, що станом на ранок 14 листопада ситуація контрольована Силами оборони України. Він наголосив, що інформація про те, що війська ворог закріпився у Куп'янську, – не відповідає дійсності.