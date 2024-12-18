"Штурми росіянам вдаються вкрай складно": у ЦПД розповіли про ситуацію на Курщині

Західні ЗМІ багато пишуть про ситуацію в Курській області. Але насправді вони детально не знають, що там взагалі відбувається.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, зауваживши, що ніхто із західних ЗМІ насправді не знає, яка ситуація в Курській області. Це саме стосується й задумів щодо цієї операції.

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Росія має деяку перевагу

Як наголосив Коваленко, ситуація в Курській області залишається складною. Росія має перевагу у кількості особового складу. Вони нагнали туди як власні підрозділи, так і війська КНДР. Зараз ворог пробує буквально задавити кількістю.

Сили оборони України дійсно стоять в обороні на Курщині, але вдало користуються місцевістю. Переважно там лісопосадки. В цьому випадку штурми росіянам вдаються вкрай складно. Є обмежена кількість доріг, які пробиваються нашими дронами та артилерією,

– зауважив Коваленко.

До самих лісопосадок пробирається лише піхота. Добратися туди за допомогою техніки вкрай складно.

Загалом операція ЗСУ в Курській області б'є по іміджу російського диктатора Владіміра Путіна. Це можна буде з часом використати.

Ширший задум – не дати ворогу наступати на Сумщині. Також це дипломатичний "гачок", який можна використовувати для підриву авторитету Путіна у будь-яких дипломатичний справа. Думаю, що тут все ми згодом побачимо,

– підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, що наступ ЗСУ в Курській області стався 6 серпня 2024 року. Він мав початися дещо раніше, але його перенесли.