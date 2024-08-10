"Герасимов знав про підготовку": де слабкі місця російської оборони в Курську

В подіях, які розгорнулись в Курській області, величезну роль зіграла слабкість російського міноборони. Видання Bloomberg повідомило, що російське військове командування заздалегідь знало про концентрацію військ на кордоні. Однак виявилося, що в міноборони Росії не вміють ухвалювати адекватні рішення.

Про це в розмові з 24 Каналом наголосив військовий аналітик Ян Матвєєв, зазначивши, що начальник генштабу Герасимов наказав всі російські резерви направляти на фронт в окуповану частину України, бо там, на його погляд, вони були потрібніші. Однак ситуація в Курській області показала протилежне.

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В Курську область Росія перекидає резерви

Матвєєв зауважив, що в російському міноборони не вміють сприймати дані від розвідки, їх аналізувати, реально оцінювати ситуацію. Він повідомив, що наразі Росія судомно перекидає свої резерви на Курщину, зокрема дивні формування у вигляді частин "Ахмата", бригади "Пятнашка", відомої своїм мародерством, а також повноцінні військові сили регулярної армії.

Це перша ознака, яка вказує на успіх військ, які перетнули російський кордон в Курській області, бо очевидно, що вони ставили перед собою як раз завдання "відтягнути" російські сили з інших напрямків (з України),

– озвучив Матвєєв.

Пропагандистський канал "Звєзда" розмістив відео, де показано як їдуть колони російської техніки. Такі дії журналістів обурили і росіян, і воєнкорів, адже в такий спосіб канал допомагає розвідці. Вже відомо про розбиту колону російської піхоти, де був цілий батальйон.

Росія не вміє правильно діяти в маневреній війні

Зі слів військового аналітика, вважливий момент, на який треба звернути увагу, полягає у тому, що російська армія не здатна вірно діяти в маневреній війні. Коли ситуація статична, триває позиційна оборона з наявністю окопів, насиченням артилерії й дронів, мінними полями, тоді російські військові вміють певною мірою оборонятися.

А от як тільки відбулась ситуація з застосуванням швидких мобільних підрозділів, які постійно рухаються й змінюють місце розташування, атакують з різних боків, йдуть у швидкісний прорив, проходячи за один день десятки кілометрів, тут російська армія розгубилася.

3 слабкості російської армії на фронті:

невдала логістика;

погана розвідка;

неякісний зв'язок.

Матвєєв наголосив, що в маневреній війні зв'язок критично важливий. Аналітики дійшли висновку, що в російській армії абсолютний хаос щодо цього. В Росії користуються мобільним зв'язком та інтернетом, щоб хоч певною мірою координувати військові підрозділи.

В позиційній війні це ще прийнятно, але в маневреній ні, бо війська, які зайшли в Курську область, можуть в будь-який момент опинитися де завгодно. Російському командуванню треба мати уявлення про повну картинку всього, що відбувається, аби була змога оперативно віддати наказ, щоб його виконали моментально,

– пояснив військовий аналітик.