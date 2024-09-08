У лавах ворога буде повна дезорганізація: які дії Сил оборони на Курщині призведуть до цього

Вже понад місяць триває операція ЗСУ у Курській області. Українські сили продовжують завдавати ударів по важливих логістичних об'єктах ворога. Невдовзі ця тактика має принести результат.

Таку думку висловив 24 Каналу OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко, зазначивши, що ворог на Курщині перейшов до маневрової оборони, а українські захисники намагаються просуватись на ділянках, де він слабший. Також Володимир Зеленський заявив, що зараз розгортається "тільки початок" операції у нашої Курській області і "концептуально ми будемо її утримувати".

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Це призведе до значних наслідків

На сьогодні, за словами військового оглядача, загальна ситуація на Курщині уповільнена порівняно з просуваннями, які відбувались у перші тижні з початку операції ЗСУ.

Українські сили рухаються дуже обережно на ділянках, де росіяни не мають достатньо сил для оборони,

– підкреслив він.

На берегу річки Сейм, поблизу селища Глушкове, українські захисники пошкодили одну з переправ противника і ще більше ускладнили пересування у цьому напрямку.

ЗСУ знищили щонайменше три мости та багато понтонних переправ у Курській області. Ставка України, на думку OSINT-аналітика, робиться на те, щоб ворог не зміг здійснити ротації та налаштувати логістику. В результаті він буде вимушений піти звідти самі.

Наразі не вдається досягти цієї мети, але час минає і ця тактика дасть свої результати.

Згодом у лавах ворога буде повна дезорганізація, сили не матимуть нормального забезпечення боєкомплекту і навіть провізії, не буде можливості евакуації поранених. Все це призведе до значних наслідків,

– зауважив Віталій Кононученко.

Якщо наші сили зможуть утримувати цей рівень напруги, додав він, то імовірно не доведеться атакувати з боку українського кордону, тому що росіяни будуть вимушені самі покинути цю зону.

Зверніть увагу! Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив, що росіяни не можуть стабілізувати ситуацію на лінії боєзіткнення у Курській області. ЗСУ ж в перспективі можуть поступово поглинути Глушковський район. Тоді загальна зона контролю з боку України збільшиться до 2 тисяч квадратних кілометрів.

Ситуація у Курській області: дивіться на карті