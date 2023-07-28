Будуть затиснуті в кліщі: військовий експерт оцінив дії росіян на Лимано-Куп'янському напрямку

Російські окупанти продовжують атакувати Куп'янсько-Лиманський напрямок. Раніше ворог зосередив там близько 100 тисяч особового складу.

Це 24 Каналу прокоментував військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, росіянам нічого не світить, окрім величезних втрат.

До вашої уваги ЗСУ продовжують стримувати ворога біля Куп'янська та Лимана: є успіх у наступі в районі Бахмута

"Вони намагаються рушати у бік Борової без наступальних дій на Куп'янськ – це абсолютно бездарна та недієва тактика. Українські Сили оборони затиснуть їх у кліщі з обох сторін", – зазначив Селезньов.

Що відбувається на Куп'янсько-Лиманському напрямку: дивіться відео

Чого прагнуть росіяни

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що українські захисники не дають росіянам перехопити ініціативу на Лимано-Куп'янському напрямку. Ба більше, Сили оборони завдають ворогу втрат.

Говорити про якісь територіальні здобутки ворога можна було б, якби він вийшов на рубежі вздовж лінії берега річки Оскіл. Але загарбники не мають для цього можливостей і технічних ресурсів.

Ба більше, активізація росіян на Лимано-Куп'янському напрямку не стала несподіванкою для Сил оборони. Українські захисники вибудували потужну лінію оборони, зав'язану на природних перешкодах, зокрема висотах. Тому всі спроби росіян просунутись будуть безрезультатними.

Що відбувається на фронті: останні новини

Українські військові продовжують звільняти окуповані території. Так, ввечері 27 липня стало відомо про повернення під контроль України Старомайорського Донецької області. Разом з ним знову вдома вже 10 населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі.

Тривають бої біля Бахмута. Оскільки місто практично знищене дотла і там не лишилось цивільного населення, Сили оборони можуть накривати його касетними боєприпасами.

Попри успіхи українських захисників, у західній пресі досі лунають закиди щодо темпів наступу. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Сили оборони роблять усе від них залежне.