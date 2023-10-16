Росіяни поновили спроби штурмувати українські позиції на фронті. Зокрема, на Лимансько-Куп'янському напрямку ворог днями суттєво активізував свої сили.

Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках суттєво загострилась. Про це розповів командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

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Ворог намагається прорвати нашу оборону

Росіяни хочуть прорвати оборону України та знову захопити території. Вони активізували свої зусилля на Лимансько-Куп'янському напрямку.

Завдяки діям наших підрозділів ворогу виконати свої плани не вдасться,

– повідомив Сирський.

Він відвідав наших військових та подякував їм за службу та виконання бойових завдань.

Росіяни намагаються поновити наступ на кількох напрямках фронту. Андрій Юсов розповів, що метою нового наступу на Авдіївку є розконцентрувати українські війська.

Сирський розповів про ситуацію на Лимансько-Куп'янському напрямку: дивіться відео

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