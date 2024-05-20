Не лише сповільнить наступ Росії: у ЗСУ сказали, що може змінити нова зброя від союзників
Західні ЗМІ пишуть про те, що надходження американської допомоги може стабілізувати лінію фронту. Після цього ЗСУ зможуть почати вибивати ворога за межі України. Наразі ж бої тривають з перемінним успіхом.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що стабілізація лінії фронту вже відбулася, оскільки під час проведення наступальних дій ворога він не зміг прорвати нашу лінію оборону в жодному напрямку. Навіть якщо ворог і намагається проводити наступальні операції, в них немає масштабованих проривів.
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Вкрай потрібна додаткова зброя
Іван Тимочко зауважив, що бої відбуваються з перемінним успіхом, і дуже часто ЗСУ відвойовують та звільнюють наші території по всіх напрямках. Росіяни також тактично здобувають успіхи, але вони не впливають на зміну лінії фронту в цілому.
Для того, щоб зменшити інтенсивність ворожого наступу і вибудовувати передумови для проведення контрнаступу, Збройним Силам вкрай потрібна додаткова зброя наших союзників.
Питання Кринок, Часового Яру, Вугледару, багатьох напрямів Лиману і Куп'янська та Вовчанська потребують додаткового озброєння для наших Збройних Сил та залучення додаткових ресурсів,
– сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.
Для цього є військове командування, яке проводить відповідні плани заходів. Також проводяться організаційні роботи, оскільки керівництво володіє вичерпною інформацією, яка зброя є наявною в Збройних Силах, а на яку зброю можна розраховувати у короткостроковій або довгостроковій перспективі.
"Це величезний масштабований захід, і лише маючи вичерпну інформацію і детальний аналіз перебігу подій, можна констатувати, які додаткові сили потрібні на кожен з напрямків. Це рівень вищого військового командного складу – повністю і вичерпно оцінювати ситуацію по лінії фронту", – підкреслив Іван Тимочко.
Яка ситуація на фронті: коротко
- Наразі Сили оборони контролюють 60% Вовчанська, який постраждав після наступу росіян у Харківській області. Через ворожі обстріли місто перетворюється на руїни, а цивільні стають жертвами атак. Станом на зараз у місті залишається близько 100 людей.
- На Куп'янському напрямку ворог зміг просунутися у напрямку Іванівки в районі Кислівки, а також захопити північну частину села Берестове. Також збільшилася сіра зона в районі села Коломийчиха. Просувань ворога не зафіксовано, але ворог продовжує активні штурмові дії.
- Окупанти не залишають спроб захопити місто Часів Яр у Донецькій області. Президент України Володимир Зеленський розповів, що бійці ЗСУ змогли дати гідну відсіч ворогу та відбили штурм Часового Яру. Зараз у місті росіян немає, проте воно потерпає від постійних російських обстрілів.
- Станом на 19 травня ворог 10 разів атакував позиції наших військ на Покровському напрямку. Силами оборони дві атаки відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки, Сєверного, Новоселівки Першої та Уманського. Ситуація контрольована.