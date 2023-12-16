"Складне рішення" на лівому березі Херсонщини: Гуменюк розповіла, що там задумав ворог

В російській армії назріли великі проблеми, зокрема в угрупованні "Днєпр", якою командує генерал-полковник Міхаіл Теплінський. Він почав формувати штурмові підрозділи з офіцерів, які не мають мотивації не дотримуються дисципліни та не вміють керувати підлеглими.

Очільниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла 24 Каналу, що окупанти до певних сакральних дат намагаються досягти успіхів на фронті. Однак через проблеми, які має російське угруповання на півдні, це їм не вдається.

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Потрібні "перемоги"

Теплінський через складнощі з особовим складом на лівому березі Херсонщини, змушений вдатися до таких дій.

Це одне з тих складних рішень, яке росіяни звикли ухвалювати на Півдні України,

– наголосила очільниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України.

Очевидно, що окупанти мають потребу переформатовувати свої підрозділи з кількох причин:

через надзвичайно розхитаний морально-психологічний стан особового складу;

через безлад в керуванні;

через великі втрати.

Російські підрозділи на південному напрямку демотивовані, тому що вони хотіли б закріпитися на другому залізобетонному рубежі оборони та перечікувати складні погодні умови. Водночас військово-політичне керівництво вимагає від них "перемог".

Одною з сакральних дат було 14 грудня (у цей день Владімір Путіна проводив пресконференцію – 24 Канал), до якої вони мали досягти певних результатів. У них не вийшло, довелося проголошувати псевдорезультати в інформаційному просторі, що і робив російський диктатор,

– зазначила Наталія Гуменюк.

Тепер у росіяни готуються до чергової події, до якої потрібні "перемоги", – це майбутні президентські вибори в Росії. Вони відбудуться 17 березня 2024 року.

Яка ситуація на лівому березі Дніпра на Херсонщині

Українські військові продовжують утримувати завойований плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Оскільки окупантам важко змиритись з тим, що ЗСУ відбила у них позиції на цій ділянці фронту, вони постійно штурмують українські рубежі. Росіяни попри все намагалися здобути хоч якісь успіхи до пресконференції Путіна 14 грудня. Проте українські сили не дали їм такої можливості.

Пріоритетне завдання для українських захисників на лівому березі Дніпра насамперед відтіснити ворога, щоб унеможливити артилерійські обстріли правобережжя Херсонщини. А глобальне завдання – вийти до Перекопського перешийка та деокупувати Крим.

Водночас стабільна присутність українських військових на лівобережжі Херсонської області дуже нервує росіян. Через ведення ЗСУ результативної контрбатарейної боротьби, морально-психологічний стан окупантів значно погіршився.

У Генштабі розповіли, що генерал-полковник Теплінський "не користується авторитетом" серед російських військовослужбовців. За словами його підлеглих, він "не дбає про життя особового складу". У Генштабі вважають, що це "досить буденна і прозаїчна ситуація" для російського командування.