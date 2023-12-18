Як діятимуть росіяни на лівому березі Херсонщини: військовий експерт назвав тактику ворога

Росіяни на лівобережжі Херсонщини можуть укріплюватися та зводити фортифікаційні споруди. Відтак не варто недооцінювати ворога на цьому напрямку, адже мовиться про війну ресурсів.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Владислав Селезньов, додавши, що угрупованням російських військ "Днєпр" керує генерал Міхаіл Теплінський. Для нього питання оборони дуже важливе.

Читайте також Росіяни тиснуть в Мар'їнці й у бік Іванівського: як за тиждень змінилась карта фронту

Яку тактику може використати ворог

Російський командир, ймовірно, намагатиметься створити потужну та розгалужену мережу інженерно-фортифікаційних споруд на лівобережжі. Наразі час працює не на користь України, однак у нас все-таки є певні ресурси для того, щоб не дозволити ворогу реалізувати свою тактику.

Перемогу здобуває та сторона, яка має більше ресурсів. Тому треба прораховувати всі виклики й діяти відповідно до тих засобів, якими ми володіємо.

Ми можемо жити в ілюзорному світі, але війна – справа раціональна. Якщо маємо ресурси, то наступаємо. Якщо бракує, то заходимо в стратегічну оборону. А для того, щоб посилити оборонні позиції – будуємо фортифікації,

– підкреслив Владислав Селезньов.

Відтак доречним є акцент саме на створенні таких оборонних рубежів. Вони захищатимуть наших воїнів від ворожої авіації та артилерії. Також будуть сповільнювати просування ворога навіть там, де він має перевагу у живій силі, бронетехніці чи артилерії.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини: що відомо