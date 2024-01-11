Пастка для ворога, – військовий експерт про плацдарм ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Збройні Сили України продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі Херсонської області. Нині у районі села Кринки тривають запеклі бої.

Військовий експерт Владислав Селезньов сказав 24 Каналу, з якою метою Сили оборони утримують позиції на лівобережжі Херсонщини. До слова, деякі експерти вважають, що перебування ЗСУ на лівому березі Дніпра стало однією з найбільших пасток для окупантів за всю війну.

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"Український плацдарм у Кринках – це пастка для ворожої армії, адже росіяни намагаються щоразу відтіснити наші війська з лівого на правий берег й потрапляють під удар української артилерії, яка перетворює на попіл величезну кількість особового складу ворожої армії та техніки. Проте зараз виникла критична ситуація із забезпеченням українських бійців", – мовив Селезньов.

За його словами, те, що роблять наші військові, які тримають ділянку фронту на лівому березі Дніпра, це поза межами людських можливостей. Але навіть всупереч всім труднощам, наші воїни ведуть оборонні бої та тримають плацдарм.

Мужність, завзяття та героїзм наших морських піхотинців, воїнів територіальної оборони та прикордонників вже зараз навіки вписана в історію цієї війни,

– додав Селезньов.

На думку військового експерта, у нинішніх умовах навряд чи вдасться звести понтонні мостові переправи та забезпечити сталу логістику між правим та лівими берегами. Ворог пильнує за переміщенням навіть невеличких швидкісних катерів та човнів.

Що відбувається на лівобережжі Херсонщини