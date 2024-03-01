Щоденно штурмують позиції, – Гуменюк розповіла про дії росіян на лівобережжі Херсонщини

Російські окупанти вже оголошували про нібито "захоплення Кринків". Однак насправді на лівобережжі Херсонської області ЗСУ продовжують перебувати на цій ділянці, закріплюються та працюють над розширенням плацдарму.

За минулу добу ворог здійснив 4 безуспішних штурми позицій Сил оборони на лівобережжі Дніпра. Про це 24 Каналу розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Читайте також Ворог продовжує економити бронетехніку на лівому березі при штурмах, тому йде пішки, – Гуменюк

"Хоч колаборант Сальдо продовжує розповідати про "зачищений плацдарм", вони щоденно штурмують ці позиції. Отже, доводять своїми ж діями, що ми продовжуємо перебувати на визначеній ділянці, закріплюємось та працюємо над розширенням плацдарму", – підкреслила вона.

Окупанти економлять бронетехніку

Загарбники штурмують позиції Сил оборони у Кринках без використання бронетехніки. Наталія Гуменюк зазначила, що в угрупування окупаційних військ "Дніпро" є досить багато бронетехніки. Але вона здебільшого зосереджена на ділянках, де відбуваються суто суходільні бої у рівних пропорціях. Тобто там, де й підрозділи ЗСУ здатні застосовувати бронетехніку.

На Придніпровському напрямку росіяни економлять бронетехніку, тому що попередні місяці, коли вони здійснювали штурми з її використанням, втратили багато бронетехніки.

Приблизно 200 одиниць вздовж Олешківської траси завмерли назавжди, тому що були застосовані під час штурмових дій та пошкоджені за участі Сил оборони. Як контрбатарейної боротьби, яка підтримує наші підрозділи, які утримують позиції на лівому березі, так і завдяки вдалій роботі наших воїнів, які перебувають на лівобережжі,

– пояснила речниця.

Лівобережжя Херсонщини: останні новини