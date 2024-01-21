Тоді не зможуть нас стримати: чого бояться росіяни на лівобережжі Херсонщини

Українські захисники продовжують втримувати позиції в Кринках на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Всі спроби росіян витіснити українські сили зазнають невдач та коштують ворогові величезних втрат.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів 24 Каналу, що поразки росіян на цій ділянці фронту сталися завдяки високому професіоналізму наших оборонців. Водночас як для ЗСУ, так і для окупантів цей напрямок є критично важливим.

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Росіяни нервують

Про це казав Владімір Путін ще у грудні 2023 року під час своєї річної підсумкової пресконференції. Він протягом виступу декілька разів згадав про Кринки.

В селі Кринки є усього чотири вулиці та кілька провулочків між ними, а також немає жодної хати вище двох поверхів. І їхній "государ", суто по Фрейду, під час "великої геополітичної промови" весь час згадував про Кринки. Це було не випадково,

– зазначив екскомандир роти батальйону "Айдар".

Російські "воєнкори" називають зіткнення на лівобережній Херсонщині "боями на Херсонсько-Кримському напрямку". Дійсно, відстань від українських передових позицій там і до Перекопу – приблизно 60 кілометрів.

"Росіяни через це, м'яко кажучи, нервують. Це для них страшна загроза, і вони розуміють, якщо не зачистять цей плацдарм, поки холодно, тоді весною вони нас не зможуть стримати. ЗСУ може здійснити той план, який було зірвано у 2023 році росіянами, коли вони підірвали Каховську ГЕС", – пояснив Дикий.

Поклали дивізію

Російська влада не визнає, що на Херсонщині окупаційна армія зазнає великих втрат. Так, Владімір Путін в середині грудня 2023 року сказав, що серед російських солдатів в районы Кринок є лише "санітарні втрати"

Окупанти розуміють, що за теплої погоди вони імовірно не зможуть стримати українські сили. Тому в них залишається шанс за зиму витіснити наших захисників з лівого берега. Саме тому вони й зазнають таких великих втрат, адже як тільки "наскребуть" якусь кількість особового складу, одразу її кидають на найбільш болючий для них напрямок,

Водночас росіянам все складніше шукати боєздатні з'єднання. Одну повітряно-десантну дивізію вони вже кинули в Кринки і вона там вся й залишилась. Зараз ворог робить таку собі "збірну солянку" з бійців з різних частин, знову кидає на Кринки, де їх зустрічають українські морпіхи. Те, що вони там творять, колись буде вивчатися в підручниках,

– зауважив Євген Дикий.

Також велику роль відіграє наша артилерія, яка з правого берега обстрілює окупантів. Вона прикриває наші позиції та створює надійну "парасольку", яку росіяни не можуть прорвати.

Що відбувається на лівому березі Херсонщини