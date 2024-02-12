Ентузіастів меншає, – Гуменюк про інтенсивність штурмів росіян на лівобережжі Херсонщини

Українські сили продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Росіяни ж намагаються вибити наших захисників з цих позицій, вдаючись до сталої тактики.

Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, наголосивши, що росіяни застосовують штурми з залученням великої кількості піхоти, якої їм не шкода, також у них діє заборона використання бронетехніки. Крім того, обов'язковим є хоча б одне випробовування ЗСУ на міцність.

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Затишшя може бути тимчасовим

За минулу добу ворог спромігся лише на одну штурмову дію, знову зазнав втрат і повернувся на вихідні позиції.

Наразі бачимо тенденцію до зниження інтенсивності цих штурмів, тому що окупантам все складніше знаходити ентузіастів для того, щоб "напакувати" нові штурмові групи,

– зазначила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Водночас зниженням інтенсивності активності ворога може бути тимчасовим, поки він не підтягне відповідні резерви, які не є обізнаними в тому, що відбувається на цій ділянці фронту.

"Раніше теж виникали ситуації, коли ставалися провали в напруженості і росіяни посилювали цей напрямок підрозділами з інших, зокрема з Запорізького або Східного напрямків. Люди, з яких компонували ці групи, не знаючи, що на них чекає і як буде з поверненням, погоджувались на ці штурми", – пояснила Наталія Гуменюк.

Яка ситуація на фронті: останні новини

За минулу добу (станом на 12 лютого) сталося 100 бойових зіткнень на всій лінії фронту. Окупанти завдали 4 ракетних та 110 авіаційних ударів, а також здійснили 95 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських сил та населених пунктах.

Авдіївський напрямок залишається найскладнішим на фронті. ЗСУ продовжують стримувати натиск росіян, які прагнуть оточити Авдіївку. Однак українські захисники міцно тримають оборону та завдають окупантам нищівної шкоди.

За останню добу на Авдіївському напрямку наші воїни відбили 23 атаки ворога поблизу міста та ще 18 атак південніше Тоненького та поблизу Первомайського, Невельського на Донеччині.

Водночас на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 19 атак загарбників поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки в Донецької області.

Також росіяни у Донецькій області запустили потяг, який має довжину у 30 кілометрів. Цей "цар-потяг", що складається з 2100 вагонів, тягнеться від залізничного вокзалу в Оленівці до Волновахи. Створення такого потягу має на меті перешкодити просування українських сил, адже сама по собі ця конструкція є окремою лінією оборони. Зруйнувати таку 30-кілометрову махину дуже складно.