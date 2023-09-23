Вагнерівці повернулись, – Гайдай сказав, які резерви підтягують росіяни на Луганщину

Через шалені втрати російські окупанти були змушені провести ротацію на Луганському напрямку. На фронті знову з'явились бойовики ПВК "Вагнера".

Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав 24 Каналу, що цьому передувало затишшя з боку ворога. Це свідчило про перегрупування загарбників.

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"Ми фіксували, що на полі бою знову з'явились вагнерівці, яких тривалий час не було. Не можу сказати, у якому обсязі, але на різних напрямках вони вже є і беруть участь у бойових діях", – зазначив Гайдай.

На російсько-український фронт повернулись вагнерівці: дивіться відео 24 Каналу

Як відомо, росгвардія вербує колишніх найманців ПВК "Вагнера", щоб підкорити їхні залишки після заколоту 24 червня. Тих бойовиків, що відмовились підписувати контракт з міноборони, відправили в Білорусь, де вони стануть частиною нової приватної військової компанії.

Кого ще перекидає ворог

"Що стосується підвезення нових частин – тут, як завжди, буде "збірна солянка". Абсолютно різні підрозділи", – наголосив Гайдай.

Раніше ексочільник Луганської ОВА казав, що Росія зосередила на цьому напрямку роти "Шторм-Z". Їх контролюють чеченці із загону "Ахмат". Крім того, є чимало мобілізованих. Кадровиків використовують в останню чергу.

Ура-патріоти з ПВК "Еспаньйола" зазнали втрат і змінили свою риторику. Тепер фанати ультрас бажають якнайшвидше втекти з фронту.

Щодо зброї, то там у ворога переважно радянські зразки. Єдина серйозна загроза – танки Т-90 "Прорив", які часто трапляються на Луганщині.

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