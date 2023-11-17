Відвертий шантаж: окупанти підступно погрожують відбирати житло у людей на Луганщині

Окупанти продовжують примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Загарбники перейшли до відвертого шантажу.

Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зауваживши, що на початках повномасштабної війни окупанти намагалися стимулювати людей брати російський паспорт. Обіцяли різні соцвиплати, пенсії тощо. Зараз все по-іншому.

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Тепер сильно шантажують

Як наголосив Гайдай, вже бували випадки, коли людина не могла отримати порцію інсуліну або ж процедуру гемодіалізу, бо у неї не було російського паспорта. Також окупанти погрожували депортувати людей з Луганщини.

Зараз перейшли до крайніх заходів. Кажуть, якщо немає цього папірця, то будуть депортувати людей з Луганської області. Це стосується не чоловіків, адже їх просто забиратимуть на фронт, а – жінок, літніх людей, дітей,

– зауважив Гайдай.

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Насамперед окупанти будуть вивозити тих людей, хто проживає у цікавих для них будинках чи квартирах. Найімовірніше, людей депортують на територію Росії. А самі помешкання загарбники перепродаватимуть.

Скоріш за все будуть вивозити в бік Росії. Уявіть, що там можуть зробити з людиною, якщо у неї немає документів або лише український паспорт. Щоб виїхати за межі Росії до Європи, потрібно десь 300 євро на квитки. Коли людина неспроможна сплатити такі гроші, то важка ситуація буде,

– сказав Гайдай.

Яка ситуація на Луганщині: коротко

Українська розвідка підтвердила інформацію, що в Луганську ліквідували колаборанта Міхаїла Філіпоненка. Його машина вибухнула.

Також в ГУР підтвердили, що окупанти намагаються мобілізувати населення на тимчасово окупованих територіях України. Найгірша ситуація зараз – на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей.

Окупанти скаржаться російським пропагандистам, що на Луганщині процвітає діяльність партизанського руху. Загарбників неодноразово "пригощали" отруєною їжею, енергетиками з сіркою тощо.