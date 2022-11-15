Годинами обстріли, а потім штурм, – Гайдай розповів про стратегію окупантів на Сході
Окупанти продовжують невдалі спроби штурмувати позиції ЗСУ на Луганщині. Вони годинами обстрілюють українців з артилерії, а потім кидають взводи у штурм.
Про це 24 каналу розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. Раніше повідомлялось про те, що ЗСУ звільнили село Макіївка на Луганщині.
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Росіяни намагаються постійно йти у штурм
Гайдай зазначив, що не зовсім зрозуміло на що розраховують окупанти на Луганщині, можливо на втому ЗСУ. Постійно можна спостерігати одну й ту ж ситуацію, як мобілізованих постійно підвозять на цей напрямок. Спочатку годинами відбуваються артилерійські обстріли, а потім 20 – 30 солдатів, до взводу, кидають у штурм.
Окупанти гинуть, знову обстріли потім і знову штурм. Вони реально йдуть по власних трупах, і це не красивий вислів, це так відбувається насправді. Іноді не забирають і поранених,
– зауважив очільник Луганської ОВА.
Він додав, що ті, хто був на Луганському напрямку просто вражені кількістю трупів російських свіжомобілізованих росіян. Окупанти ж ніколи не піднімуть свою зброю проти командирів. Краще, як раби гинутимуть, але, як барани, йтимуть уперед.
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Десантники з Херсонщини
За його словами, на Луганський напрямок обов'язково росіяни перекидатимуть ще резерви. Однак важливіше прослідкувати, куди вони перекинуть десантників з Херсонщини. Наші війська все побачать, якщо їх зосередять в одному місці, окупантам не вигідно розбивати цей підрозділ на кілька напрямків.
"Усе ж таки ще є багато мобілізованих, тому я впевнений, що певний час їх підкидатимуть на Луганщину. Як вояки, вони ніякі. Однак їх реально дуже багато, тому просуватись уперед вдається повільно", – наголосив Гайдай.
Ситуація на Луганщині: останні новини
- Українська армія продовжує героїчно протистояти російським загарбникам та деокуповувати населені пункти, зокрема на Луганщині. Голова ОВА Сергій Гайдай сказав, скільки міст та сіл уже звільнили Збройні Сили.
- Очевидно, що успіх української армії на Херсонщині не є останньою перемогою України в цій війні. В Інституті з вивчення війни зазначили, де може бути наступний контрнаступ наших військових.
- Повномасштабне вторгнення Росії в Україну вплинуло на 20% українських заповідних територій України, серед них і національний парк Луганщини – "Кремінські ліси". Зараз це окупована росіянами територія, на якій вони роблять все, що заманеться.