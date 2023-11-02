Ворог менше атакує піхотою: боєць ЗСУ розповів, що змінилось на Луганському напрямку

Бойові дії на російсько-українському фронті потроху стишуються. Зокрема, на Луганському напрямку зменшилась активність ворожої піхоти.

Боєць спецпідрозділу "Гвардії наступу" Олександр Мамай розповів 24 Каналу, що натомість російські окупанти активно застосовують міномети та артилерійські засоби.

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"Війна на Луганському напрямку переросла в артилерійські та мінометні дуелі із залученням дронів для аеророзвідки. Війна досягла певного апогею у своїх технічних можливостях з обох сторін", – зазначив Мамай.

Яка ситуація на Луганському напрямку: дивіться відео 24 Каналу

Так, українські та російські війська досягли певного паритету. Це означає, що кожна сторона вишуковує слабинку в супротивника.

Росіяни продовжують застосовувати авіацію

Крім мінометів та артилерії, ворог не гребує також некерованими авіаційними ракетами, які скидає з гелікоптерів. Однак після 17 жовтня таких ударів стало менше.

Після того як наші військові влучили по Луганській і Бердянській авіабазах та знищили там російські ударні гелікоптери, така активність дещо знизилась,

– зауважив Мамай.

Ситуація на Луганському напрямку: останні новини

Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що на цій ділянці фронту українським військовим протистоїть "збірна солянка" ворога. Окупанти тепер мають більшу кількість FPV-дронів та інших безпілотників.

Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш зазначив, що плани ворога захопити Донеччину та Луганщину до кінця року нереалістичні, бо пов'язані не зі стратегічним, а з політичним фактором.

Тим часом українським військовим вдається локально і тактично розривати логістику російських окупантів. Ворогу дедалі частіше доводиться ремонтувати свою техніку і шукати нові схованки.

По російських аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську вдарили 17 жовтня за допомогою ракет ATACMS. Унаслідок цього було знищено кілька вертольотів і засобів ППО.