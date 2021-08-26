Ситуація максимально небезпечна, – у Німеччині заявили про велику загрозу теракту в Кабулі

У Німеччині вважають, що терористична загроза в Кабулі стала ще більшою та конкретнішою. Наразі ситуацію в країні визнали максимально небезпечною.

Таку заяву зробила глава Міноборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер. За її словами, є конкретний ризик нападу бойовиків Ісламської держави в кабульському аеропорту.

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Така ситуація все більше перешкоджає евакуації.

МЗС порадило жителям Кабула більше не приїжджати в аеропорт самостійно,

– сказав міністерка.

Крамп-Карренбауер визнала, що це ще більше обмежує шанси для евакуації. Однак до інших дій наразі вдатися не можуть.

Загроза теракту у Кабулі: головне

Про ймовірний теракт заговорили також у США, Австралії та Великій Британії.

Посольства звернулися до своїх громадян з вимогою не прибувати на територію летовища через загрозу.

Українське Міністерство закордонних справ запевнило, що евакуацію українців не припинять. наголосили: загроза теракту – постійна і висока.

Важливо додати, що таліби при в'їзді до аеропорту встановили пункти пропуску. Тепер потрапити туди можуть тільки громадяни країн-учасниць НАТО. Також таку можливість мають афганці з візами або запрошеннями від інших країн.