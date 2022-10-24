Окупанти не встигають підготувати місто до зими: наскільки критична ситуація у Маріуполі

У Маріуполі з кожним днем окупації погіршується гуманітарна ситуація. Попри намагання росіян відновити умови для життя в місті, переважна більшість людей не готові до зими.

Підсилює проблеми Маріуполя і те, що окупаційна влада не має плану дій щодо вирішення гуманітарних потреб населення. Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Холоди погіршать ситуацію

Місцевий чиновник зазначив, що за місяці російської окупації ситуація у Маріуполі майже не змінюється.

Окупанти намагаються пришвидшитись у підготовці до зими: хоча б змінити вікна, бодай щось зробити. Але у підсумку це вже не має ніякого сенсу, тому що вони просто не встигають. У них немає обладнання, немає можливостей відновити теплопостачання у централізованому вигляді для переважної більшості міста,

– пояснив Андрющенко.

За його словами, окупанти не розв'язують проблему з опаленням, тому що в місті є абсолютна нестача мобільних котелень, які вони намагаються завезти.

"Люди закривають вікна плівкою та фанерою. Тому ситуація ускладнюється й очікувано, що місто не готове. У перші серйозні морози ситуація у Маріуполі погіршиться одночасно дуже швидко і почне розвиватися у бік деградації просто миттєво", – додав радник мера.

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У місті гуманітарна катастрофа

Андрющенко зауважив, що попри те, що у Маріуполі немає умов для нормального життя, у Росії закликають людей повертатися до міста.

"Їх закликають повертатися фактично "в нікуди". Більшість містян мешкають у квартирах знайомих, друзів або просто зайнятих будинках та квартирах. Так само роблять окупанти. Тому зростає кількість незадоволених, через що завезли ще більше "Росгвардії", щоб придушити ті бунти, які можуть виникнути через побутові умови", – вказав радник.

На його думку, неготовність до зими – це типова ситуація для щонайменше 30 відсотків маріупольців.

Це першочергово стосується людей пенсійного віку, які становлять більшість населення. Тобто на сьогодні у місті 60 – 70 тисяч людей літнього віку. Решта – люди, які залишились за ними доглядати. Ця прикра ситуація розвиватиметься й до весни ми більшості цих людей просто не дорахуємось, тому що вони просто не переживуть зиму і про них ніхто не дбає,

– підкреслив чиновник.

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Він розповів, що літні люди повинні отримувати якусь гуманітарну допомогу, яку ніхто їм не надає.

"Якщо сюди додати повний колапс медичної системи, яка трохи вирішується завезеними російськими "лікарями", то зрозуміло, що місто опинилося на межі нової гуманітарної катастрофи. У місті зараз новий "мурашник" – завезли 14 тисяч цивільних окупантів. Вони там щось роблять, але це хаос та несистемна робота. Там немає плану й розуму, через що просто страждають люди", – резюмував Андрющенко.

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