До Маріуполя привезли другий табір мобілізованих: місцевим зізнаються, що не хочуть воювати
Загарбники звозять до тимчасово окупованого Маріуполя нових мобілізованих. Мотивації воювати у них немає. Просто хочуть заробити гроші.
Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, перша хвиля мобілізованих кілька днів тому заїхала поруч з селищем Ялта. Це – другий такий табір. Перший був розташований в Урзуфі.
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Приїхали заробити грошей
Як розповів Андрющенко, саме поблизу селища Ялта мобілізованих готують та возять на полігон.
Мотивації там ніякої немає. Вони діляться з місцевими, що пішли на війну, бо треба платити іпотеку. Та й гроші якісь будуть. Раби – є раби,
– зауважив Андрющенко.
Крім того, ще одну партію мобілізованих завезли на територію колишнього Нікольського району, де їх зараз розселяють. Цих окупантів забрали на війну буквально нещодавно. А після нещодавніх "бавовн" в Маріуполі їх стараються розселяти розосереджено.
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Це вже третій табір саме мобілізованих. Бачимо на кінець тижня чергове різке збільшення військового угруповання біля Маріуполя. За нашими підрахунками, контингент зріс десь на 3-4,5 тисячі,
– зазначив Андрющенко.
Як саме окупанти будуть використовувати ці партії мобілізованих – наразі невідомо. Однак за ситуацією ретельно стежать.
Яка зараз ситуація в Маріуполі
- Росіяни продовжують в'їжджати в Маріуполь. За даними Андрющенка, їх у місті вже близько 40 тисяч. Йдеться як про військових, так і про цивільних.
- Вони безсоромно заселяються у квартири та домівки місцевих. Їм не вистачає таборів, які окупанти розбили для власних будівельників.
- Також Маріуполем вже не заправляють кадирівці. Тепер усім займається російська ФСБ. Також там бачили представників росгвардії.