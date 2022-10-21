У Маріуполі постійно помічають рух російської техніки та "мобіків": що і куди везуть

Після вибухів на Кримському мосту росіяни почали активніше перевозити техніку через Маріуполь. Крім того, в місті облаштували полігони і тренувальні бази для мобілізованих.

Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Раніше повідомлялось про те, як росіяни ховатимуться від ЗСУ.

Цікаво Опинилися в пастці: скільки людей у Маріуполі "вірять" російським окупантам

У Маріуполі постійний рух російської техніки

Андрющенко зазначив, що після вибухів на Кримському мосту динаміка руху російської техніки через Маріуполь не спадає. Є приємні переміщення, зокрема, як на ремонт везуть бронетехніку, танки і БМП, очевидно після того, як над ними попрацювали ЗСУ. Дуже великий рух техніки й живої сили. Зокрема, мобілізовані ночують у Маріуполі й поблизу міста.

Під Маріуполем, крім того, облаштований полігон, де їх тренують щодня. Тобто, їх дійсно побільшало. Техніка постійно рухається в різні напрямки. У напрямок Запоріжжя, у напрямок Донецька. Періодично навіть установлюють блокпости по всьому напряму її руху. Особливо коли везуть велику кількість БК у тентованих "КАМАЗах", або велику кількість людей,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

Він додав, що це роблять для того, аби люди не заважали, або чогось не сталося. Так само зберігаються польоти літаків, гвинтокрилів з боку Єйська. Маріуполь нині став великою логістичною точкою, той самий ланцюжок, що зв'язує російські війська по різних регіонах.

Мобілізовані росіяни в Маріуполі

Радник міського голови Маріуполя продовжив, що кількість мобілізованих росіян у Маріуполі постійно змінюється. До 1 тисячі людей є. Їх тримають і тренують на полігоні. Однак вони надовго не затримуються, їх везуть на Херсонський і Запорізький напрямки, або автобусами тягнуть на Донецький напрямок. Дуже швидко це відбувається.

"Ми знаємо, де саме вони тренуються. Це в Маріупольському районі, використовують полігон, який облаштований ЗСУ і завжди там проводились тренування ЗСУ – тих частин, які завжди базувались у Маріуполі. Зараз там тренують цих мобілізованих", – наголосив Андрющенко.

Андрющенко про те, що і куди везуть у Маріуполі: дивіться відео

Тренування мобілізованих

За його словами, вони там стріляють, іноді живуть на полігонах. Іноді там з'являється по декілька танків, певно, для обкатування їх. Не можна сказати, що їхні тренування відповідають українським тренуванням, але й не таке смішне, як ми постійно бачимо. Його недостатньо. Місцеві постійно кажуть про мобілізованих, що це жах, як вони одягнуті, як вони виглядають.

Однак, знову ж таки, вони є, і як там не крути, 300 мобілізованих – це щонайменше 300 куль треба витратити, аби скоротити цей запас,

– підкреслив радник міського голови Маріуполя.

Як зазначив Андрющенко, їх тримають на полігоні далеко від міста, для того, щоб вони не вештались містом. Деяких завозять на територію комбінату імені Ілліча. Там закрита територія, туди немає доступу, як і звідти. Навіть маріуполець, який не знає території заводу, там просто загубиться. Тому мобілізовані не вештаються містом. Без них вистачає інших, хто вештається Маріуполем.

"Місцеві намагаються ще до настання темряви, попри комендантську годину чи її відсутність, усе ж таки бути вдома. Те, що роблять російські громадяни, навіть цивільні – це жах", – підсумував він.

Новини Маріуполя: останні події