Кладовище продовжує зростати, – Забавін розповів, в яких умовах живуть маріупольці

Маріуполь вдруге буде зимувати під російською окупацією. У 2022 році маріупольці провели без опалювання, адже місто було в руїнах. Однак за рік ситуація з опалюванням в Маріуполі не дуже змінилась.

Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін, зазначивши, що окупанти хоч і розпочали опалювальний сезон, в більшості квартир досі немає тепла. Внаслідок цього не всі маріупольці витримують жахливі умови.

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Проблеми з опалювальним сезоном

Окупанти мають великі проблеми з опалюванням житлових будинків через те, що в Маріуполі відсутня вода. Ще напередодні повномасштабного вторгнення росіяни перебили Південно-Донбаський водогін, і Маріуполь залишився зі Старокримським водосховищем. Вода в ньому дуже жорстка та призводить до корозії труб. Використання цієї води для опалення може призвести до проривів у теплотрасах.

Окупанти оголосили, що нібито опалюваний сезон в Маріуполі розпочався та тепло є всюди. Однак насправді за повідомленнями міських жителів, близько у 70% багатоповерхівок, куди можливо було дати опалення, його досі немає,

– зазначив депутат Маріупольської міськради.

Водночас окупанти дають об'яви маріупольцям, щоб ті приходили до спеціальних пунктів за обігрівачами. Це означає, що проблеми з опаленням не вирішена.

Які проблеми з опалюванням є в окупованому Маріуполі: дивіться відео

Можна видати "премію Дарвіна"

Ба більше, окупаційна влада ще посилила проблему. В 50 будинках, які отримали прямі влучання, але при цьому їхня конструкція збереглась, люди якось виживали на 2-му чи 3-му поверхах.

Восени в цих будинках розібрали покривлю, але ремонт так і не зробили. У сезон дощів квартири людей затопило і в них з'явилась цвіль та сирість.

За це росіянам можна "премію Дарвіна" видати. Замість того, щоб поліпшити умови, вони зробили їх ще гіршими,

– наголосив Забавін.

У минулої зими у напівзруйнованих багатоповерхівках проживало по 30 – 40 людей, і люди похилого віку не витримували такі умови і помирали.

"Сьогодні в Маріуполі проживає 100 тисяч, і зараз смертність вища, ніж була до повномасштабного вторгнення, коли кількість населення в місті складала 500 тисяч людей. Старокримське кладовище продовжує зростати", – зазначив Дмитро Забавін.

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