Розпалюють конфлікти і дебоширять: у Маріуполі навала етнічних меншин Росії

У тимчасово окупований Маріуполь активно заселяють етнічні меншини Росії. Попри значну кількість цих людей, вони стрімко самознищуються в постійних бійках.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу про ситуацію з "малими народами Росії" в українському місті і як вони поводяться на новому місці.

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"Ця тенденція геть не спадає. На сьогодні можемо казати, що приблизно 55 тисяч цивільних окупантів перебуває в місті", – зазначив Андрющенко.

За його словами, написи арабською на ринках і жінки в паранджі вже стали нормальними явищами в Маріуполі. Людей з азійської частини Росії дедалі більше – чеченців, дагестанців та інших.

Яка мета країни-агресорки

Заселяючи окуповане українське місто своїми етнічними меншинами, Росія розв'язує одразу дві проблеми. Країна-агресорка позбувається "небажаних елементів" на своїй території і водночас виселяє українців на захопленій. Цей метод використовували свого часу Російська імперія та СРСР.

Однак навала "малих народів Росії" в Маріуполі доволі нестабільна. Представники меншин активно самознищуються, і їх ніхто не зупиняє.

"Вони самі себе скорочують: постійно відбуваються якісь бійки, скандали. Етнічні конфлікти розквітли в Маріуполі, враховуючи абсолютну безкарність, абсолютне невтручання "органів влади"", – додав Андрющенко.

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