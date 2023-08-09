Виганяли звідти демонів, – Андрющенко розповів, що роблять росіяни на "Азовсталі"

Оборонці "Азовсталі" настільки налякали російських окупантів торік, що територію заводу вирішили "освятити". Так, ворог влаштовував хресну ходу, щоб вигнати звідти демонів.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу про те, що росіяни вирішили зробити з "Азовсталлю".

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"Торік притягнули якихось попів і водили хресні ходи навколо "Азовсталі" – виганяли демонів звідти. Тому там нібито можна спокійно перебувати", – зазначив Андрющенко.

Як відомо, на початку повномасштабної війни територію "Азовсталі" захищали українські військові. На завершальній стадії оборони Маріуполя, 20 травня 2022 року, захисники виконали бойове завдання і залишили територію комбінату. Під час боїв "Азовсталь" зруйнували російські війська.

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"Росіяни розміновують [меткомбінат "Азовсталь"] – там досі систематично хтось підривається. Там, де розмінували, ріжуть на метал", – додав Андрющенко.

Часто на розмінування відправляють саме бійців із псевдореспублік, бо для країни-агресорки вони становлять розхідний матеріал.

Від глобального облаштування баз ворог наразі відмовляється. Там є гвинтокрильний майданчик, куди сідають російські повітряні судна, але через систематичні прильоти по місту постійно не базуються.

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