Створюють нестерпні умови: у Маріуполі хочуть знести будинок, де живуть люди

У Маріуполі російські окупанти збираються знести багатоповерхівку на Купріна, 75. Там досі живуть люди, які звертались до колабораційної адміністрації по ремонт будівлі.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко прокоментував інцидент 24 Каналу. За його словами, ворог готує територію для іпотечної забудови.

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"Мені здається, це така помста від місцевої колабораційної влади. Але люди продовжують там жити, знаючи, що якщо в цьому будинку нікого не буде, влада швидко його знесе", – зазначив Андрющенко.

Будинок 75 на вулиці Купріна відомий своїми незборимими мешканцями. Вони не покидають це місто й живуть у наявних умовах – без опалення, місцями без електрики.

Це не єдиний такий будинок

У Маріуполі ще є кілька багатоповерхівок, за які борються люди. Тому знесення будинку 75 на Купріна має ще одну мету для окупантів.

"Вони хочуть його знести навіть не тому, що це аварійна споруда чи неаварійна споруда, а просто показова, щоб інші не йшли тим самим шляхом", – наголосив Андрющенко.

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В окупованому місті тотальні проблеми з опаленням. Температура повітря в приміщеннях становить 8–11 градусів тепла. До того ж спостерігають транспортний колапс через нерозчищені дороги.

Не менш важка ситуація з медициною. Лікарні переоблаштовують під поранених окупантів, тож люди змушені їхати в Донецьк, щоб дістати медичну допомогу.

Треба сказати, що окупанти зазнають поранень доволі часто, зокрема внаслідок влучних ударів по Маріуполю. Вранці 13 січня прилетіло у ворожу казарму.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що під час блокади міста росіяни зруйнували 50% багатоповерхівок, а під час окупації – ще майже 460.