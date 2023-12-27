Броунівський рух по Маріуполю: як "бавовна" впливає на переміщення окупантів

Окупований Маріуполь все частіше опиняється під прицілом ЗСУ. Саме на цьому напрямку було ліквідовано російський бомбардувальник Су-34. Тому окупанти перебувають в постійному напруженні в місті.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що росіяни нарешті прозріли щодо того, що навколо міста дуже часто працюють системи ППО. Через це вони змушені докладати зусиль, щоб не стати мішенню українських захисників.

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Використовують тактику "живого щита"

З огляду на це росіяни постійно переміщують по Маріуполю техніку та живу силу. Також одразу після чергової "бавовни" або за умови великого ризику її повторення переховують склади з боєкомплектами.

Останній тиждень спостерігається броунівський рух по Маріуполю. З найгіршого для місцевих жителів – росіяни створюють нові невеликі бази та склади, розташовуючи їх впритул до житлових приватних будинків та багатоповерхівок,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

Зокрема, така ситуація у Приморському районі міста, де розташовані колишні гуртожитки, і окупанти біля них потроху облаштовуються. Враховуючи, що поряд також є багатоповерхівки, росіяни продовжують використовувати тактику "живого щита".

Водночас багато військових об'єктів ворога розташовані трохи далі від житлових будинків, тому загарбники фізично не можуть їх перемістити.

"Однак спостерігаємо, куди вони переміщають свої склади. Цікаво буде відстежити, де пролунає "бавовна" наступного разу", – зазначив Петро Андрющенко.

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