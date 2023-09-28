"Маріуполь сьогодні – це великий концтабір": як росіяни намагаються контролювати українців

Російські окупанти продовжують тероризувати населення тимчасово окупованого Маріуполя. Через незадоволення місцевих діями Росії ворог був змушений створити у місті контрольовану опозицію.

Депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін розповів 24 Каналу, що росіяни намагаються контролювати маріупольців. Зараз Маріуполь – це великий концтабір.

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"Ми повинні розуміти, що Маріуполь сьогодні – це великий концтабір з обгорткою міста. Ми бачимо, що окупанти створюють обгортку, що це місто, яке відбудовують. Насправді це концтабір з тотальним контролем", – наголосив він.

Окупанти бояться протестів від маріупольців

Дмитро Забавін зазначив, що росіяни бачать, що все дійшло до "точки кипіння", тому що українці не звикли до таких знущань та кажуть про свій протест. Маріупольці відкрито пишуть у телеграм-каналах та інших соціальних мережах про своє незадоволення.

Багато питань, зокрема, житлово-побутових дійшли до "точки кипіння". Окупанти були змушені створити контрольовану опозицію у Маріуполі, якийсь народний контроль, який ходить та вказує підрядникам та іншим державним органам, що так не треба робити, що треба робити, як збирати сміття,

– сказав він.

Звичайно, маріупольці не можуть відкрито протестувати та виганяти загарбників, однак вони незадоволені діями Росії. Ворог це бачить, тому створив "кишенькову" опозицію, мета якої показати людям, що там щось робиться. Вони потім показово виправляють маленькі недоліки, на які вказує ця опозиція.

Забавін про ситуацію у Маріуполі: дивіться відео

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