Велика колона військової техніки пройшла через Маріуполь: де окупанти зазнали втрат

Окупанти через Маріуполь продовжують перекидати ресурси на фронт. Днями по місту рухалась величезна колона з 60 вантажівок. Хоча зазвичай ворог спрямовує на фронт колону приблизно з 20 одиниць.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко припустив, що найімовірніше росіяни намагаються поповнити свої великі втрати на фронті на Таврійському напрямку. Про це він розповів 24 Каналу.

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Потроху чогось вчаться

Андрющенко зазначив, що трохи раніше окупанти привезли до Маріуполя 8 автобусів з важкими пораненими з Таврійського напрямку. За непідтвердженою інформацією, окупантів там нібито накрили HIMARS.

Цих поранених буцімто тягнули десь з Херсонської області. І ще "розкидували" по ходу в Мелітополі, Приморську, Бердянську по Запорізькій області та дотягнули до Маріуполя,

– пояснив радник міського голови Маріуполя.

Куди росіяни перекидають військові ресурси через Маріуполь: дивіться відео

І напевно ці 60 одиниць техніки поїхали туди поповнювати те, що ліквідували ЗСУ. Зокрема в цій колонні були вантажівки з боєкомплектом, автобуси з живою силою, 3 лафети з танками Т-72.

Цього разу колонна їхала в супроводі росгвардії, яка не давала нікому знімати це переміщення окупантів. За словами Петра Андрющенка, ще 2 – 3 тижні тому такого супроводу не було, тому, мабуть, росіяни теж чогось потроху вчаться.

Яка ситуація в тимчасово окупованому Маріуполі

Росіяни проводять в Маріуполі приховану мобілізацію, агітуючи йти в окупаційну армію зокрема за контрактом. Це свідчить про складну ситуацію з кадровим резервом в російському війську. До того ж в лавах так званої армії "ДНР" збільшились випадки дезертирства.

Також в Маріуполі діє потужний рух спротиву окупаційній владі. Так, українські партизани ліквідували три одиниці військових вантажівок ворога, а також пошкодили місце розташування військово-інженерного підрозділу окупантів. До того ж партизани завдали шкоди обладнанню для виготовлення так званих "зубів дракона" на бетонному виробництві.

Водночас росіяни очікують контрнаступу ЗСУ та не розуміють, звідки по них українські сили можуть завдати удару. А тому не мають уявлення, на який напрямок фронту перекидати ресурси. Крім того, частину російського армійського корпусу розташували поблизу Маріуполя. Однак куди б росіяни не перекидали свої сили, українські військові про це одразу дізнаються і вживають відповідних заходів.