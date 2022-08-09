90% жителів Мелітополя навіть над під дулом автоматів кажуть "ні" російській окупації, – мер

Мелітопольці, впевнений мер Іван Федоров, навіть під погрозами не підтримають приєднання до росії. Вже протягом майже пів року місцеві жителі чинять спротив загарбникам, навіть перебуваючи в окупації.

Напередодні гауляйтер окупованої частини Запорізької області підписав так зване "розпорядження" про проведення псевдореферендуму. Близько 90% жителів Мелітополя, запевнив Федоров під час телемарафону, не хочуть голосувати за анексію.

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росіяни шоковані позицією місцевого населення, – Федоров

росіяни думали, що вони зможуть провести так званий "референдум" на нашій території і почали вивчати, що думають місцеві жителі з цього приводу. Після того, як колаборанти робили "опитування" по квартирах, то вони були шоковані: менше ніж 10% готові підтримати росію,

– розповів Федоров.

Мер Мелітополя наголосив: це при тому, що люди перебувають 167 днів фактично під дулами автоматів. Отож у таких складних умовах окупації 90% населення, що залишилось, відкрито говорить "ні" росії.

Дату проведення квазіреферендуму вже не раз переносили

За проукраїнську позицію окупанти часто карають полоном, тортурами, обшуками. На жаль, таке дуже часто трапляється зараз на тимчасово окупованих державою-агресоркою територіях.

Саме тому росіяни вже кілька разів міняли дату і формат проведення псевдореферендуму. Про жоден "референдум" і не мовиться, вони можуть зняти лише чергову "картинку",

– додав Федоров.

Так начебто задля "підтримки приєднання до росії" 8 серпня у Мелітополі зібрали близько 600 осіб. Це – не лише мелітопольці. Там гауляйтер євген балицький підписав "указ про вихід Запорізької області зі складу України". Мер Мелітополя каже: це, напевно, всі психічно хворі люди, які прийшли на цю виставу.

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Що відбувається в окупованому Мелітополі: останні новини

У ніч проти 9 серпня ЗСУ поцілили по позиціях та базах росіян у Мелітополі. За словами Івана Федорова, є загиблі та поранені загарбники.

Також результативною була і ніч проти 8 серпня. Тоді українські військові вдарили по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках Мелітополя. Понад 100 ворогів – ліквідовані.

Тим часом з міста окупанти вже вивезли все зерно, а тепер намагаються скупити за безцінь новий врожай.

Дізнайтесь у відео, які нові втрати ворога: