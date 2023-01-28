На Мелітопольщині окупанти воюють між собою, збирають найманців та переодягаються в цивільних

У тимчасово окупованій Мелітопольщині ворог намагається запроваджувати власні правила. До того ж росіяни будуть споруди укріплення в центрі міста.

Про це 24 Каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, точно не можна сказати, чи готуються окупанти до наступальних дій.

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Чи просувається ворог на Запорізькому напрямку

Іван Федоров наголосив, що востаннє в Камінському він особисто був 16 березня, коли його там обмінювали з полону. З того часу там майже нічого не змінилося.

"За останній тиждень все, що відбувалося – це черговий провал рашистської пропаганди. Вони тиждень намагалися накачувати нас інформацією про те, що нібито вони йдуть в наступ і завоювали там нові території", – пояснив він.

Проте, на думку Федорова, в українських героїчних військових зовсім інші плани на всі ці території, а особливо на території, які наразі захоплені рашистами.

Нічого вони не захопили. Жодного населеного пункту нового не змогли взяти,

– розказав очільник тимчасово окупованого Мелітополя.

За його словами, єдині зміни у російській армії – сотні та тисячі військових, доля яких відома наперед.

"Звичайно, ми бачимо додаткове навантаження на нашу лікарняну систему, тому що величезна кількість рашистських поранених наразі в наших лікарнях", – розказав він.

Федоров розказав, що чергові партії іноземців приїжджають і намагаються підтримувати Росію.

Не треба думати, що вони відступлять чи кудись підуть з нашої території. Ні, такого немає,

– зосередив увагу він.

Мер Мелітополя підкреслив, що чисельність рашистів, на жаль, зростає.

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Нарощення сил ворога

Іван Федоров наголосив, що декілька тижнів тому на тимчасово окуповані території прибули найманці з Сербії.

"Зараз ми говоримо, що якісь найманці є і з Білорусі, які також приїхали – про це повідомляють місцеві мешканці", – пояснив він.

За його словами, ситуація напружена. Проте варто зазначити, що не мовиться про регулярні війська Білорусі.

Я кажу, що це білоруси, які можуть брати участь добровільно. Це інформація наших мешканців, яку я не хотів би ставити під сумнів,

– пояснив він.

Федоров розказав, що приїзд до Мелітопольщини білорусів, які хочуть підтримати Росію, має декілька пояснень.

"По-перше, приїхали, тому що рашисти зазнають величезних втрат від наших ЗСУ.

По-друге, вони намагаються провести мобілізацію, сформувати якісь там добровольчі батальйони", – зосередив увагу він.

За його словами у росіян така тактика наразі.

Що задумали росіяни

Іван Федоров прокоментував, що сьогодні окупанти готуються щонайменше до оборони та утримання наших територій.

"Я не можу коментувати, чи вони збираються контратакувати, чи не збираються. Це краще, щоб повідомляли наші військові, тому що в них є значно більше інформації", – зауважив він.

За його словами, концентрація військ дійсно є, проте вони постійно мігрують. Раніше повідомлялося щонайменше про 5 військових баз росіян у Мелітополі.

Наразі ми так не можемо говорити, тому що майже все місто заполонили рашисти. Вони можуть бути переодягнені чи у військовій формі,

– підкреслив він.

Федоров пояснив, що сказати, рашистських військових стало значно більше.

"Сьогодні, на думку місцевого населення, рашистських військових і агентури на території тимчасово окупованої Мелітопольщини більше, ніж цивільних, які залишилися в тимчасовій окупації", – наголосив він.

Мовиться, що цивільного населення наразі нараховується 50–60 тисяч.

"Можемо собі уявити, яка кількість рашистів зараз перебуває на тимчасово окупованій Мелітопольщині", – зауважив він.

Федоров додав, що наразі складно перебувати в тимчасовій окупації, тому що росіяни будують оборонні споруди прямо посеред міста і нерідко перешкоджають роботу екстрених служб.

Який устрій диктують рашисти

Мер Мелітополя наголосив, що рашисти мають проблеми через те, що мала частина людей погоджується бути їхніми колаборантами.

"Не можуть нормально функціонувати інституції міської влади, якихось комунальних підприємств - у них не вистачає людей", – пояснив він.

За словами Федорова, єдиний вихід для росіян – "кадирівці".

Вони намагаються сьогодні заходити в адміністрацію, контролювати бізнес і розподіляти між собою якісь потоки,

– зосередив увагу він.

Окрім цього, одразу після окупації, на другий чи третій місяць масово заїхали якісь російські бізнесмени, які працювали під прикриттям ФСБ і захопили найбагатші, найбільші підприємства на території тимчасово окупованої Мелітопольщини.

"Також ФСБ воює за якісь там напрямки. І є місцеві гауляйтери", – наголосив він.

За його словами, один із них вивозить зерно із тимчасово окупованої Мелітопольщини та повністю контролює цю сферу діяльності.

Дійсно, між ними все поділено, – пояснив він.

Проте Федоров переконаний, що ЗСУ вже скоро виженуть росіян з української землі.

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