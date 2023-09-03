Привезли навіть кандидатів, – Федоров розповів, як росіяни проводять псевдовибори в Мелітополі

Росіяни проводять псевдовибори у тимчасово окупованому Мелітополі. Вони змушують мешканців голосувати за "Єдіную Расію".

Про це 24 Каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров, зауваживши, що ніяких реальних виборів там немає. Вони не мають нічого спільного з демократією.

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Краще виїхати з тимчасово окупованих територій

Як наголосив Федоров, загарбники проводять псевдовибори, щоб продемонструвати своєму "стаду" в Росії, ніби у них є підтримка на тимчасово окупованих територіях. Зрозуміло, що "Єдіная Расія" на цих "чесних виборах" набере 99%.

Третій день вони ходять по території фронтових міст – обходять будинки та квартири. Змушують голосувати і знімають все на відео. Вдячний мешканцям, що вони всіляко відмовилися брати участь у виборах,

– зауважив Федоров.

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Відомо, що у списку "єдіноросів" у Мелітополі є 60 кандидатів. З них щонайменше 28 – немісцеві люди. Окупанти привезли сюди кого-небудь. Звісно, в місті є незначна частина зрадників та колаборантів. Однак силові структури вже знають їхні дані. Вони будуть відповідати за свої дії.

Єдиний крок убезпечити себе – виїхати з тимчасово окупованих територій. Зараз є можливості це зробити.

Сьогодні ми забезпечуємо виїзд і даємо компенсацію за виїзд. Тимчасово окуповані території – це землі безправ'я та беззаконня. Вже тисячі мешканців перебувають у полоні. Якщо ви не можете виїхати, то краще не сперечатися з окупантами та не показувати принципову проукраїнську позицію. Були приклади, коли за проукраїнську позицію окупанти вбивали,

– розповів Федоров.

Ситуація на Запоріжжі: коротко