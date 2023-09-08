Злякалася й виїхала, – мер Мелітополя розповів, як сили спротиву прийшли в гості до колаборантки

Колаборанти, які беруть участь у псевдовиборах на окупованих територіях, почуваються дедалі тривожніше. Так, одна з так званих квартальних несподівано втекла з Мелітополя до Криму.

Мер Мелітополя Іван Федоров сказав 24 Каналу, що зрадниця це зробила, щоб не приймати в гостях українські сили спротиву.

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"Декілька днів тому до однієї з квартальних наші сили спротиву прийшли в гості. І так прийшли, що вона злякалась, виїхала до окупованого Криму і боїться повертатись до Мелітополя", – розповів Федоров.

За його словами, понад 3 тисячі людей беруть участь в організації фейкових виборів. Але насправді це невелике число, тому що на тимчасово окупованій території залишилось понад 300 тисяч мешканців.

Як відбуваються "вибори" в Мелітополі

Раніше Іван Федоров розповів, що окупанти ходять по домівках людей і змушують їх голосувати. Як відомо, разом з квартальними ходять озброєні "ополченці".

Очевидно, що 99% набере "Єдіная Расія". У списку з Мелітополя 60 кандидатів, щонайменше 28 з яких – немісцеві. Так ворог намагається поставити на керівні посади своїх людей.

Що відбувається в Мелітополі: останні новини

Як відомо, 28 серпня Сили оборони звільнили Роботине на Запоріжжі. Село може стати плацдармом для просування на Мелітополь – логістичного та адміністративного центру ворога.

Усвідомлюючи ризики, окупанти намагаються укріпитись. Вони звозять на Запорізький напрямок техніку та особовий склад. Однак їм це не допоможе.

У ворожому тилу триває цвітіння "бавовни". Так, ввечері 4 вересня стались вибухи в районі Веселого, що за 50 кілометрів від Мелітополя.

Росія оголосила 10 вересня "єдиним днем голосування", однак вирішила розтягнути цей процес, щоб охопити більше людей. Фактично скриньку для бюлетенів почали носити ще з 31 серпня.