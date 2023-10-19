Били буквально з усього: росіяни завдали кількох жорстоких ударів по Миколаївщині
Протягом останньої доби російські окупанти завдали кількох ударів по Миколаївщині. Унаслідок обстрілів є жертви та руйнування.
Кореспондент з Миколаєва Олександр Матюшенко розповів 24 Каналу про ситуацію в регіоні та наслідки російських ударів.
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Вночі 19 жовтня близько першої години ночі Миколаїв зазнав ракетного удару, унаслідок якого спалахнула складська будівля одного з підприємств. Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше вісім багатоповерхівок. На щастя, обійшлось без постраждалих.
Директор комунального підприємства "ДЕЗ ПІЛОТ" Ігор Головатий зазначив, що потрібно закрити близько 60 вікон. Наразі людям видали OSB-плити і прозору плівку.
Жертви на Миколаївщині
Напередодні, 18 жовтня, близько 20:30 росіяни завдали ракетного удару по населеному пункту Степівської громади на Миколаївщині. Ворог влучив у місцеву кав'ярню. Під завалами загинули дві людини, ще одна – отримала поранення.
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Пошкоджено місцеве сільськогосподарське підприємство, цивільну інфраструктуру та понад десяток житлових будинків.
Крім того, вночі окупанти атакували той самий населений пункт "Шахедами". На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Ракетні обстріли по Україні: останні новини
- Вночі 19 жовтня росіяни завдали комбінованої атаки – балістичними ракетами "Іскандер-М", ударними дронами типу "Шахед", керованими авіаційними та зенітними ракетами.
- Вночі 18 жовтня ворог обстріляв Запорізьку область. Він влучив у багатоповерхівку, унаслідок чого п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро – зазнали поранень.
- Владімір Путін повідомив, що російська авіація з "Кинджалами" на борту патрулюватиме Чорне море. Однак для України ситуація з ракетними обстрілами не зміниться.