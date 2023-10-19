Били буквально з усього: росіяни завдали кількох жорстоких ударів по Миколаївщині

Протягом останньої доби російські окупанти завдали кількох ударів по Миколаївщині. Унаслідок обстрілів є жертви та руйнування.

Кореспондент з Миколаєва Олександр Матюшенко розповів 24 Каналу про ситуацію в регіоні та наслідки російських ударів.

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Вночі 19 жовтня близько першої години ночі Миколаїв зазнав ракетного удару, унаслідок якого спалахнула складська будівля одного з підприємств. Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше вісім багатоповерхівок. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Директор комунального підприємства "ДЕЗ ПІЛОТ" Ігор Головатий зазначив, що потрібно закрити близько 60 вікон. Наразі людям видали OSB-плити і прозору плівку.

Жертви на Миколаївщині

Напередодні, 18 жовтня, близько 20:30 росіяни завдали ракетного удару по населеному пункту Степівської громади на Миколаївщині. Ворог влучив у місцеву кав'ярню. Під завалами загинули дві людини, ще одна – отримала поранення.

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Пошкоджено місцеве сільськогосподарське підприємство, цивільну інфраструктуру та понад десяток житлових будинків.

Крім того, вночі окупанти атакували той самий населений пункт "Шахедами". На щастя, ніхто з людей не постраждав.

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