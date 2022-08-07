Вірменію давно злили, – Фейгін припустив домовленість щодо Нагірного Карабаху
Азербайджан може звільнити територію Нагірного Карабаху від Вірменії. москва не буде втручатись у цей конфлікт.
Таку думку 24 каналу озвучив російський правозахисник Марк Фейгін. Він зазначив, що росія вже давно злила Вірменію.
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Туреччина і росія ще в 2020 році вирішили долю регіону
За його словами, війська Азербайджану, за допомогою Туреччини, можуть дійти до Лачинського коридору і, фактично, звільнити всю свою територію, в середині якої був цей анклав. І москва ніяк не буде втручатись у хід цих подій. Вірменію вже давно злили.
"Головним союзником у цьому регіоні для москви є Анкара, а не Єреван. Він узагалі не цікавий, адже Єреван немає чого дати москві, в нього нічого немає для того, щоб бути повноцінним союзником", – зауважив правозахисник.
Марк Фейгін додав, що ситуація в Нагірному Карабасі – це, безумовно, домовленість між Ердоганом та путіним, якої вони досягли ще в 2020 році.
Усі ці ритуальні ОДКБ, зобов'язання, це взагалі ніякої ролі не грає, нікого це не цікавить. Формально вони можуть говорити, що територія Нагірного Карабаху – це не частина Вірменії, тому загрози для Вірменії немає,
– підкреслив правозахисник.
"Це розмін стосовно Сирії"
Марк Фейгін також сказав, що Туреччина є союзником росії в низці питань, окрім відверто військових. Тож, на його думку, ситуація в Нагірному Карабасі – це розмін стосовно Сирії.
"москва розуміє, що значна частина угрупувань звідти виведена і переведена в Україну. Тому, власне, Сирія – "гола". Але активних дій з боку Туреччини в Сирії ми не бачимо", – додав правозахисник.
Повне інтерв'ю Марка Фейгіна 24 каналу: дивіться відео
Ситуація в Нагірному Карабасі: що відомо
- У Нагірному Карабасі розпочались активні військові дії. Азербайджан оголосив про проведення антитерористичної операції в регіоні.
- Міністерство оборони Азербайджану заявило, що війська Азербайджану захопили стратегічну висоту в Нагірному Карабасі. Мова про гору Буздух.
- Консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що росія зараз не зацікавлена в загостренні конфлікту в цьому регіоні. Тобто, вона поступово втрачає позиції там, де її вважали потужною силою.