Успіхи ЗСУ південніше Бахмута, росіяни продовжують штурми: Сирський про ситуацію на Сході

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів оперативну обстановку на фронті. Зокрема, він заявив про деякі успіхи ЗСУ південніше Бахмута.

Сили оборони продовжують наступальні дії та відбивають спроби атаки росіян. Окупанти прагнуть повернути втрачені позиції, однак у них нічого не вийде.

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Ситуація на Сході

Олександр Сирський розповів, що Сили оборони продовжують стримувати ворога на багатьох ділянках фронту. Зокрема, на Куп’янському напрямку росіяни вели штурмові дії в районах Синьківки, а також східніше Петропавлівки та Іванівки. Натиск ворога вдалося успішно стримати.

Гострою ситуація лишається навколо Бахмута, однак Сили Оборони мають певні успіхи поблизу міста.

Бахмутський напрямок. Росіяни намагалися атакувати в районах Кліщіївки та Андріївки. Всі атаки були відбиті. Наша армія продовжує штурмові дії південніше Бахмута,

– написав Сирський.

Командувач наголосив, що Збройні Сили продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, а також закріплюються на досягнутих рубежах.

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