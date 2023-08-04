У Мелітополі вже більше росіян, ніж місцевих: натомість гауляйтер боїться лишатися в місті
На окуповані території Запорізької області окупанти продовжують завозити росіян. При цьому на Запоріжжі з'являються не тільки військові з країни-агресорки, у яких там відбувається ротація.
Про це 24 Каналу розповіла журналістка та депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва. Вона зазначила, що з початком контрнаступу ЗСУ російські війська посилюються у Запорізькій області військовою технікою та особовим складом.
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Створюють "картинку" для росЗМІ
Однак окрім військових на окуповані території приїжджають так звані цивільні росіяни.
Як нам повідомили, в Мелітополі кількість завезених росіян перевищує кількість людей, які там проживають,
– зауважила журналістка.
Зокрема окупанти привозять своїх лікарів, адже місцеві спеціалісти відмовляються колаборувати та співпрацювати з окупантами.
Крім того, росіяни завозять своїх пропагандистів, щоб вони "промивали мізки" нашим дітям,
– зазначила Сисоєва.
Нині росіяни, які приїхали на окуповані території в Запорізької області створюють "картинку" для російського телебачення та для пропагандистів, граючи роль "всім задоволених мешканців Мелітополя".
"Але ж ми всі розуміємо, звідки ті "мешканці" – з болот", – підкреслила вона.
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Використовують як "живий щит"
Водночас окупаційна влада на захоплених росіянами територіях почуває себе зовсім неспокійно. Так, гауляйтер Запорізької області Євгеній Балицький, хоч і вважає себе "мелітопольцем", в самому Мелітополі не проживає.
За довго до початку контрнаступу ЗСУ, він та інші представники окупаційної влади, зрозуміли, що з колаборантами постійно щось трапляється. Восени дуже багато зрадників "відправились до Кобзона", і тоді Балицький заявив, що буцімто "захворів" та керуватиме з Криму,
– зазначила депутатка Запорізької районної ради.
Балицький, за словами Аліси Сисоєвої, час від часу з'являється на Запоріжжі, але все ж таки він береже своє життя і намагається бути якнайвіддаленіше. При цьому підставляє людей, яких не вважає такими цінними як себе. Це, на жаль, стосується місцевих мешканців, яких росіяни використовують як "живий щит".
Що відбувається на Запоріжжі
- Окупанти, розуміючи невідворотність українського контрнаступу, укріплюються у Запорізькій області. Зокрема у Мелітополі вони спорудили потужні фортифікаційні укріплення, навіть підземні. За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, росіяни побудували довкола міста три – чотири лінії оборони.
- Також на окупованій території Запоріжжя доволі часто прилітає "бавовна". Так, в Токмаку 3 серпня вибухнув склад з боєприпасами.
- Раніше було гучно й Мелітополі. 2 серпня місцеві житлі скаржились на "дивні звуки вибухів" в центрі міста. Проте достеменно невідомо, що саме трапилось в окупованому місті.