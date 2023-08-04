У Мелітополі вже більше росіян, ніж місцевих: натомість гауляйтер боїться лишатися в місті

На окуповані території Запорізької області окупанти продовжують завозити росіян. При цьому на Запоріжжі з'являються не тільки військові з країни-агресорки, у яких там відбувається ротація.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка та депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва. Вона зазначила, що з початком контрнаступу ЗСУ російські війська посилюються у Запорізькій області військовою технікою та особовим складом.

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Створюють "картинку" для росЗМІ

Однак окрім військових на окуповані території приїжджають так звані цивільні росіяни.

Як нам повідомили, в Мелітополі кількість завезених росіян перевищує кількість людей, які там проживають,

– зауважила журналістка.

Зокрема окупанти привозять своїх лікарів, адже місцеві спеціалісти відмовляються колаборувати та співпрацювати з окупантами.

Крім того, росіяни завозять своїх пропагандистів, щоб вони "промивали мізки" нашим дітям,

– зазначила Сисоєва.

Нині росіяни, які приїхали на окуповані території в Запорізької області створюють "картинку" для російського телебачення та для пропагандистів, граючи роль "всім задоволених мешканців Мелітополя".

"Але ж ми всі розуміємо, звідки ті "мешканці" – з болот", – підкреслила вона.

Як росіяни діють на окупованих територіях: дивіться відео

Використовують як "живий щит"

Водночас окупаційна влада на захоплених росіянами територіях почуває себе зовсім неспокійно. Так, гауляйтер Запорізької області Євгеній Балицький, хоч і вважає себе "мелітопольцем", в самому Мелітополі не проживає.

За довго до початку контрнаступу ЗСУ, він та інші представники окупаційної влади, зрозуміли, що з колаборантами постійно щось трапляється. Восени дуже багато зрадників "відправились до Кобзона", і тоді Балицький заявив, що буцімто "захворів" та керуватиме з Криму,

– зазначила депутатка Запорізької районної ради.

Балицький, за словами Аліси Сисоєвої, час від часу з'являється на Запоріжжі, але все ж таки він береже своє життя і намагається бути якнайвіддаленіше. При цьому підставляє людей, яких не вважає такими цінними як себе. Це, на жаль, стосується місцевих мешканців, яких росіяни використовують як "живий щит".

Що відбувається на Запоріжжі

Окупанти, розуміючи невідворотність українського контрнаступу, укріплюються у Запорізькій області. Зокрема у Мелітополі вони спорудили потужні фортифікаційні укріплення, навіть підземні. За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, росіяни побудували довкола міста три – чотири лінії оборони.

Також на окупованій території Запоріжжя доволі часто прилітає "бавовна". Так, в Токмаку 3 серпня вибухнув склад з боєприпасами.

Раніше було гучно й Мелітополі. 2 серпня місцеві житлі скаржились на "дивні звуки вибухів" в центрі міста. Проте достеменно невідомо, що саме трапилось в окупованому місті.