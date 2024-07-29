Як у кримінальні 1990-ті: чому ввечері вулиці Маріуполя аномально порожні

В окупованому Маріуполі у розпал курортного сезону – порожні пляжі на узбережжі Азовського моря. Також ввечері на вулицях міста немає людей, які воліють відсиджуватись у своїх домівках.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що навіть в центральних районах міста після 20.00 майже не зустріти на вулицях місцевих мешканців. Водночас росіяни розповідають, що сьогодні в Маріуполі нібито мешкає 500 тисяч людей.

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Залишився один кінотеатр

Така ситуація пов'язана з тим, що в місті невелика концентрація місцевих жителів. Наразі в Маріуполі може перебувати 80 – 90 тисяч людей. Загалом разом з росіянами чисельність може наближатися до 180 тисяч.

Людей нібито немало, але на концентровані багатоповерхівки їх не вистачає, вони розпорошені по місту, тому дуже багато порожніх квартир. В місті невисока щільність мешкання, саме тому, на думку Андрющенко, так мало людей у вечірній час на вулицях.

Насправді маріупольцям немає де проводити дозвілля. В місті є один кінотеатр, який дуже незручно розташований, до нього складно дістатися. Розважальні заклади – кафе, бари, ресторани – здебільше відвідують російські окупаційні війська, і тому там майже немає маріупольців. Місцеві, якщо хочуть провести час, можуть піти в кіоск з шаурмою,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

Відповідно маріупольці переважно сидять по квартирах, у подвір'ях. Таку ситуацію, за його словами, можна порівняти навіть не з Радянським Союзом, а з 1990-ми роками.

Тоді відкривались перші розважальні заклади, але у звичайних людей не було коштів, щоб піти у них. Єдина різниця, що у 1990-ті в таких закладах гуляв кримінал, а сьогодні – кримінал в російській формі. Також тоді людей на вулицях було багато, а сьогодні – їх немає,

– підкреслив Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що попри обіцянки окупантів, їхній план відбудувати Маріуполь та спорудити "картонні" будинки, провалився. Наразі, за понад два роки російської окупації, велика кількість будинків в місті залишається зруйнованими та понівеченими.

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