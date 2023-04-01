Залужний показав, як артилеристи виконали бойове завдання за допомогою британської гармати L119
Джерело:телеграм Валерія Залужного
Українські захисники продовжують завдавати росіянам нищівних втрат. Зокрема, їм у цьому допомагає зброя, яку надали партнери.
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний 1 квітня показав потужне відео наших бійців.
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Залужний показав відео роботи українських захисників
Головнокомандувач ЗСУ показав, як українські артилеристи виконують бойове завдання за допомогою британської гармати L119.
Знищили ворожий СПГ-9 "Спис" разом із боєкомплектом. А також пошкодили ворожий міномет 2В9 "Васильок". Дякую всім, хто боронить,
– зауважив Залужний.
Дивіться відео роботи українських бійців
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Загальні втрати Росії
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія зазнає катастрофічних втрат. Станом на ранок 1 квітня українські захисники ліквідували 173 990 окупантів. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати ліквідованих загарбників у зонах ведення бойових дій вкрай непросто.
Також ворог стрімко втрачає техніку, одиниця якої подекуди коштує мільйони доларів. Зокрема, наші бійці вже спопелили:
- танки – 3 616;
- бойові броньовані машини – 6 981;
- артилерійські системи – 2 683;
- РСЗВ – 527;
- засоби ППО – 279;
- літаки – 306;
- гелікоптери – 291;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 248;
- крилаті ракети – 911;
- кораблі та катери – 18;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5 528;
- спеціальна техніка – 296.