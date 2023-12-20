Хочуть перерізати "дорогу життя", – військовий про ситуацію під Авдіївкою

Росіяни щоденно вдаються до штурмових дій заради того, щоб оточити Авдіївку. Наразі ворог концентрується на тому, щоб перерізати так звану "дорогу життя", тобто шлях постачання припасів.

Відповідну інформацію в ефірі телемарафону озвучив військовослужбовець першого загону центру спецпризначення Омега з позивним "Зигзаг". ЗСУ тримають все під контролем.

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Росіяни хочуть оточити Авдіївку

Військовослужбовець з позивним "Зигзаг" повідомляє, що росіяни проводять спроби штурмів з флангів Авдіївки – вони прагнуть відокремити логістичний коридор, так звану "дорогу життя". ЗСУ отримують все необхідне саме цим шляхом.

Водночас військовий зазначає, що дорога повністю підконтрольна ЗСУ та Силам оборони. Питань з постачання припасів на Авдіївському напрямку не виникає.

Я на сьогоднішній день взагалі не бачу проблеми з постачанням та забезпеченням БК на цьому напрямку,

– зазначив він.

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