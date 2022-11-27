У Нацгвардії показали евакуацію одного з бійців з епіцентру жорстоких боїв під Бахмутом

Найбільш жорсткі та криваві бої йдуть у районі Бахмута на Донеччині. Українські військові показали кадри евакуації побратима на цьому напрямку.

Так, Донеччина залишається епіцентром жорстоких боїв. У Нацгвардії показали відео, як евакуюють пораненого бійця з-під Бахмута.

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На відео – один із населених пунктів неподалік Бахмута, який повністю розбила артилерія та РСЗВ противника. Група захисників врятувала з-під обстрілів одного із бійців Нацгвардії, який отримав осколкові поранення ніг.

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Яка ситуація біля Бахмута

Росіяни вже кілька місяців наступають на Бахмутському напрямку.

Однак захопити місто їм не вдається, тому вони активно обстрілюють його, втрачаючи багато особового складу. Місто серйозно укріплене, а всередині ще і є річка Бахмутка.

Військовий капелан Марк Купчененко розповів, що в Бахмуті посилюється тиск з боку росіян.

Окупанти використовують всі види артилерії, реактивні системи залпового вогню, міномети, танки.

Чому Бахмут важливий як для українців, так і для окупантів

Військовий експерт Сергій Грабський пояснив, що відхід ЗСУ у Бахмуті буде серйозним ударом для нас, адже саме в цьому місті сходяться дороги на Слов'янськ та Костянтинівку.

Чому противник так наполегливо намагається взяти Бахмут? Бо він вважає, що з захопленням цього міста він отримає можливість виходу на оперативний простір у напрямку на Слов'янськ та Костянтинівку,

– пояснив Грабський.

Додамо, що чи не найбільше втрат ворог зазнає під Бахмутом. Саме це місто Путін наказав захопити ще на початку осені, але досі ворогові це не вдається. Українські військові мужньо відбивають атаки.

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