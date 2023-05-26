Контрбатарейна боротьба дає результати, – Гуменюк про ситуацію на Півдні

Українські військові успішно б'ють по окупантах на лівобережжі Херсонщини та Кінбурнській косі. Контрбатарейна боротьба дає хороші результати.

Про це 24 Каналу розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, російські окупанти продовжують вишукувати слабкі місця в українській ППО, але нічого їм не вдається.

Дивіться також Дорогі та ефективні: як ЗРК Patriot допоможуть закрити українське небо

Вночі росіяни запустили два дрони через Південь, які успішно вдалося знищити. Жодних влучань не було.

Знищуємо техніку окупантів на лівому березі

Як наголосила Гуменюк, українські військові потужно працюють по позиціях окупантів на лівому березі Херсонщини та Кінбурнській косі. Лише за минулу добу, 25 травня, на цих двох напрямках вдалося знищити близько 20 окупантів.

Дивіться розмову з Наталією Гуменюк на ютубі 24 Каналу

Також ворог втратив 3 великокаліберні гармати, 8 одиниць автобронетехніки, бойовий пункт постачання боєприпасів, станцію керування безпілотниками та 3 безпілотники.

На жаль, окупанти обстрілюють з наземної артилерії, коли їм вдається опанувати нові позиції. Бо зі старих позицій їх вибивають. Також ворог застосовує авіацію. Знову були удари керованими авіабомбами по Бериславщині. Потрапили в сільськогосподарські об'єкти,

– розповіла Гуменюк.

Атаки дронами по Україні: коротко

Російські окупанти упродовж останнього часу чи не щодня намагаються завдавати удари невеликою кількістю крилатих ракет та дронів. Цього разу вночі зафіксували влучення ракет з С-300 або С-400, а також "Шахедів" у Харківській та Дніпропетровській областях.

Попри це, сили ППО збили 10 крилатих ракет X-101/X-555, 23 ударні дрони-камікадзе "Шахед" та 2 безпілотники "Орлан-10" та "Мерлін-ВР".

Раніше, в ніч на 25 травня, українська ППО збила 36 дронів-камікадзе з 36.